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Twitter Lite, 24 Ülke için Daha Yayında

twitter lite
Yağız Sarman
Yağız Sarman Mobil
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Twitter Lite uygulaması bundan yaklaşık sekiz ay kadar önce bir Aşamalı Web Uygulaması (PWA) olarak tanıtılmıştı. Ancak uygulama daha sonra Eylül ayında Filipinler’de Google Play Store’daki yerini alınca bir Android uygulamasına dönüştü. Uygulama hala bir aşamalı web uygulaması fonksiyonu gösterse de Twitter Lite’ın 24 ülkede daha Play Store’a ekleneceği duyuruldu.

Veri kullanımını minimize eden, düşük bağlantı hızlarında sorunsuz çalışan ve yalnızca 3 MB yer kaplayan Twitter Lite uygulaması Filipinler’den sonra şimdi de Cezayir, Bangladeş, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Panama, Peru, Sırbistan, El Salvador, Güney Afrika, Tayland, Tunus, Tanzanya ve Venezüella ülkelerinde Play Store’a eklenecek.

Bu 25 ülkede Twitter Lite uygulamasının Play Store’daki yerini alması aslında çok da ayrıcalık gibi görünmemeli. Zira Twitter Lite dünyanın herhangi bir bölgesinde rahatlıkla kullanılabilir. Kullanıcılar mobile.twitter.com adresinden uygulamayı mobil cihazlarına indirebilir. Bu durumda uygulama yine ana ekranınıza eklenerek mobil uygulama fonksiyonu gösterecektir. Yani uygulamanın APK halini rahatlıkla indirebilirsiniz. Bahsi geçen 25 ülkenin ise tek farkı, uygulamayı Google Play Store’dan güncelleyebilecek olmaları.

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