Twitter Lite, 24 Ülke için Daha Yayında

Twitter Lite uygulaması bundan yaklaşık sekiz ay kadar önce bir Aşamalı Web Uygulaması (PWA) olarak tanıtılmıştı. Ancak uygulama daha sonra Eylül ayında Filipinler’de Google Play Store’daki yerini alınca bir Android uygulamasına dönüştü. Uygulama hala bir aşamalı web uygulaması fonksiyonu gösterse de Twitter Lite’ın 24 ülkede daha Play Store’a ekleneceği duyuruldu.

Veri kullanımını minimize eden, düşük bağlantı hızlarında sorunsuz çalışan ve yalnızca 3 MB yer kaplayan Twitter Lite uygulaması Filipinler’den sonra şimdi de Cezayir, Bangladeş, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Panama, Peru, Sırbistan, El Salvador, Güney Afrika, Tayland, Tunus, Tanzanya ve Venezüella ülkelerinde Play Store’a eklenecek.

We’re bringing Twitter Lite to the Google Play Store in 24 more countries!



It minimizes data usage, loads quickly on slower connections, and installs in less than 3MB on your Android device.https://t.co/kXLb0RyXWv