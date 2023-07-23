Elon Musk'tan Şok Karar: Twitter Logosu ve Adı Değişebilir!

Twitter, Elon Musk'ın sahipliğinde önemli değişiklikler geçiriyor. Kullanıcılar platformun yeni kısıtlamalarına ve Musk'ın yönetim tarzına bir süredir tepki gösteriyordu şimdi ise Musk popüler sosyal medya platformunda isim ve logo değişikliği düşünüyor gibi görünüyor.

Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alımı sonrası süreç oldukça sancılı geçti. Musk platforma getirdiği değişikliklerle tepki toplarken, kullanıcılar Mastodon ve Threads gibi birçok Twitter alternatifi platformlara yöneldi.

Elon Musk, Twitter'ı X'e Dönüştürmeyi Planlıyor

Bu zamana kadarki tüm değişiklikleri bir kenara, Musk'ın bu yeni hamlesi Twitter kullanıcılarını oldukça şaşırtacak gibi görünüyor. Musk'ın son tweet'i Twitter markasına ve ikonik kuş logosuna yeni bir X logosu ile değiştirmek amacıyla veda etmeyi öneriyor.

Bu kararın hayata geçip geçmeyeceği de meçhul, öyle ki Musk'ın değişken kararlar alma geçmişi ve mizahi doğası göz önüne alındığında, resmî bir duyuru yapılana kadar bu açıklamalara şüpheyle yaklaşmak şimdilik en doğrusu.

Peki siz Musk'ın Twitter'ı yönetme biçiminden memnun musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.