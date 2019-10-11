Twitter, Mac için Resmi Uygulama Yayınladı

Twitter yeni uygulamasını Apple Mac modelleri için yayınladı.

Twitter, Mac App Store'da Yayınlandı!

Twitter tarafından Mac modelleri için Mac App Store üzerinde yayınlanan yeni uygulama, kullanıcıların sosyal ağ platformuna en hızlı şekilde erişebilmesini sağlayacak.

iPad modellerinde olduğunun aksine genel olarak daha farklı bir arayüz ile birlikte gelen MacOS uygulaması, tam ekranda çok da başarılı bir yapıya sahip değil. Yaklaşık 32,8 MB boyutundaki uygulama, Türkçe de dahil olmak üzere 32 farklı dil desteğine sahip.

Şu an için bu uygulamanın yalnızca MacOS Catalina sürümüne sahip cihazlar tarafından indirilebildiğini ve başka cihazlarda kullanımının mümkün olmadığını belirtelim. Diğer sürümlere sahip modelleri kullanan kişiler, daha öncesinde de olduğu gibi internet tarayıcısı ya da üçüncü parti uygulamalar üzerinden erişmek zorunda.

Tüm bunlarla birlikte Mac modelleri için yavaş yavaş uygulama desteğinin artığını görmek kullanıcılar için oldukça olumlu bir gelişme. Eğer siz de Catalina sürümünü kullanıyorsanız, uygulamayı hemen indirebilirsiniz.