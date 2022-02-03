Twitter’dan bir yenilik daha! ‘Makaleler’ özelliği gelebilir

Dünyada milyonlarca aboneye sahip olan ve en hızlı şekilde haber alma platformları arasında yer alan Twitter, yeni özellikleriyle sık sık gündeme geliyor. Karakter sınırlaması nedeniyle anlatmak istediklerini ifade etmekte zorlanan kişiler için getirdiği ‘tweet dizisi’ özelliği oldukça talep görse de, birçok kişiye bu özellik de yeterli gelmiyor. Twitter, bu ihtiyaç ve talepten hareketle yeni bir ‘Makaleler’ özelliği üzerinde çalışıyor.

Detaylar Henüz Bilinmiyor

Jane Manchun Wong, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, ‘Twitter Articles’ isimli bir özelliği aktif olarak test ettiğini duyurdu. Bu yeni özellik hakkında henüz tam olarak net bilgiler elde edilmese de, bu özelliğin oldukça uzun paylaşımlarda bulunmak isteyen kişilere yönelik olduğu anlaşılabiliyor.

Twitter Makaleler özelliği, ‘flood’ (tweet dizisi) özelliği yetmeyenler ya da paylaşımlarını parçalar halinde değil de tek bir paylaşımla düzenlemek isteyen kişiler için oldukça faydalı gibi duruyor.

Henüz halen geliştirilme aşamasında olan bu özellik, kullanıcılar tarafından deneyimlenemiyor. Twitter tarafından da henüz bir açıklama gelmediği için, bu özelliğin kullanılıp kullanılmayacağı şu an için belirsiz.