Twitter Mavi Tik Başvuruları İçin Beklenmedik Karar Aldı

Twitter mavi tik başvuruları yoğun talep görünce beklenmedik bir kararın altına imza attı. Doğrulama rozeti başvuruları, sosyal medya platformu tarafından yıllarca kapalı tutulmuştu. Başvurular geçtiğimiz günlerde açıldığında kullanıcılar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Twitter da bunun üzerine kullanıcıları bir süre bekletecek olan yeni bir karar aldı.

Twitter Mavi Tik Başvuruları Bir Süreliğine Kapatıldı

Doğrulama rozeti uzun bir süre boyunca kapalı tutulduktan sonra nihayet yeniden açıldı ancak başvuruların açılması ile kapanması neredeyse bir oldu.

Sosyal medya platformu, hesap doğrulama için yapılan başvuruların açılmasının üzerinden sadece sekiz gün geçtikten sonra isteklerin dolup taştığını, başvuruları değerlendirene kadar kullanıcılardan gelecek talepleri geçici bir süreliğine yok sayacağını açıkladı.

Twitter tarafından yapılan açıklamada hesap doğrulama taleplerini aldıklarını ancak gelen talepleri gözden geçirmek için şimdilik istekleri askıya aldıklarını ve başvuruları yakında yeniden açacaklarını belirtti.

We’re rolling in verification requests. So we gotta hit pause on accepting any more for now while we review the ones that have been submitted.



We’ll reopen requests soon! (we pinky swear) — Twitter Verified (@verified) May 28, 2021

Sosyal medya uygulamalarına gelecek özellikleri önceden sızdırmakla tanınan Jane Manchun Wong, geçtiğimiz haftalarda Twitter'ın hesap doğrulama başvuruları için formun hazırlandığını duyurmuştu. Wong'un yaptığı duyurunun üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Twitter başvuruları açmış ve başvuruların açılmasını bekleyen kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Twitter Mavi Tik Kimlere Veriliyor?

Twitter'ın doğrulama rozetinin verildiği hesap türlerinden bazıları şunlar:

Resmi: Devlet başkanı, bakanlar, kurumlar, büyükelçiler ve resmi sözcüler de dahil olmak üzere önemli devlet görevlilerinin ve devlet dairelerinin hesapları bu kapsama dahildir.

Devlet başkanı, bakanlar, kurumlar, büyükelçiler ve resmi sözcüler de dahil olmak üzere önemli devlet görevlilerinin ve devlet dairelerinin hesapları bu kapsama dahildir. Şirket, Marka ve Kuruluş: Şirketler, markalar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da dahil olmak üzere seçkin kuruluşların yanı sıra bunların liderlerini ve ön planda olan diğer yöneticilerini temsil eden hesaplar ile ikinci dereceden ilişkili hesaplara doğrulama rozeti verilir.

Şirketler, markalar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da dahil olmak üzere seçkin kuruluşların yanı sıra bunların liderlerini ve ön planda olan diğer yöneticilerini temsil eden hesaplar ile ikinci dereceden ilişkili hesaplara doğrulama rozeti verilir. Ünlü: Kitleler üzerinde etkisi olan tanınmış kişiler de doğrulama rozeti almaya hak kazanmış kişilerdir ancak bu kişilerin kitlesinin büyük olması gerekir.

Twitter Mavi Tik Başvuruları İçin Şartlar Neler?