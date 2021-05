Twitter Mavi Tik Başvuruları İçin Beklenmedik Karar Aldı

Twitter mavi tik başvuruları yoğun talep görünce beklenmedik bir kararın altına imza attı. Doğrulama rozeti başvuruları, sosyal medya platformu tarafından yıllarca kapalı tutulmuştu. Başvurular geçtiğimiz günlerde açıldığında kullanıcılar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Twitter da bunun üzerine kullanıcıları bir süre bekletecek olan yeni bir karar aldı.

Doğrulama rozeti uzun bir süre boyunca kapalı tutulduktan sonra nihayet yeniden açıldı ancak başvuruların açılması ile kapanması neredeyse bir oldu.

Sosyal medya platformu, hesap doğrulama için yapılan başvuruların açılmasının üzerinden sadece sekiz gün geçtikten sonra isteklerin dolup taştığını, başvuruları değerlendirene kadar kullanıcılardan gelecek talepleri geçici bir süreliğine yok sayacağını açıkladı.

Twitter tarafından yapılan açıklamada hesap doğrulama taleplerini aldıklarını ancak gelen talepleri gözden geçirmek için şimdilik istekleri askıya aldıklarını ve başvuruları yakında yeniden açacaklarını belirtti.

We’re rolling in verification requests. So we gotta hit pause on accepting any more for now while we review the ones that have been submitted.



We’ll reopen requests soon! (we pinky swear)