Twitter Mavi Tik Başvuruları Ne Zaman Açılacak?

Twitter mavi tik başvuruları önümüzdeki hafta açılabilir. Jane Manchun Wong'un paylaştığı tweete göre sosyal medya platformunun yeni başvuru formu tamamladı ve hazır bir şekilde bekliyor. Doğrulanmış hesaplardan karşılanması istenen şartların hemen hemen aynı olduğu belirtildi.

Sosyal medya uygulamalarına gelecek özellikler hakkında önceden yaptığı sızıntılarla tanınan Jane Manchun Wong bu sefer Twitter'a gelecek bir özelliği değil, Twitter'ın başlatacağı bir başvuru programının başvuru formunun tamamlandığını duyurdu.

Twitter is finishing up the new Verification Request form! 🚀



I don’t work for Twitter, just wait for when Twitter releases this one soon™ 🤞 pic.twitter.com/EDpTSAo2Ft