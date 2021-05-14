Twitter Mavi Tik Başvuruları Ne Zaman Açılacak?

Twitter mavi tik başvuruları önümüzdeki hafta açılabilir. Jane Manchun Wong'un paylaştığı tweete göre sosyal medya platformunun yeni başvuru formu tamamladı ve hazır bir şekilde bekliyor. Doğrulanmış hesaplardan karşılanması istenen şartların hemen hemen aynı olduğu belirtildi.

Twitter Mavi Tik Başvuruları Çok Yakında Açılabilir

Sosyal medya uygulamalarına gelecek özellikler hakkında önceden yaptığı sızıntılarla tanınan Jane Manchun Wong bu sefer Twitter'a gelecek bir özelliği değil, Twitter'ın başlatacağı bir başvuru programının başvuru formunun tamamlandığını duyurdu.

Twitter is finishing up the new Verification Request form! 🚀



I don’t work for Twitter, just wait for when Twitter releases this one soon™ 🤞 pic.twitter.com/EDpTSAo2Ft — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 5, 2021

Twitter, yeni hesap doğrulama programı kapsamında sosyal medya kullanıcılarından bir form doldurmasını isteyecek. Bu form, kullanıcılar hakkında yazılmış haberleri ve onların fotoğrafını içeren kimliklerini de paylaşmasını gerektirecek.

Twitter, hesap doğrulama formunu doldurup başvuruda bulunan sosyal medya kullanıcısının mavi tik almaya uygun bulduğunda kullanıcının istediği doğrulama rozeti isminin yanına eklenecek fakat kullanıcının başvurusu reddedilirse rozet teslim edilmeyecek.

Yeni hesap doğrulama programıyla beraber yeni etiketler de gelebilir. Sosyal medya platformunda şu an sadece devletle ilişkili hesaplara özel etiketler bulunuyor. Twitter, hesabı doğrulanan kullanıcıların profiline özel etiket ekleyebilir.

Twitter Mavi Tik Kimlere verilir?

Twitter'ın doğrulama rozetinin verildiği hesap türlerinden bazıları şunlar:

Resmi: Devlet başkanı, bakanlar, kurumlar, büyükelçiler ve resmi sözcüler de dahil olmak üzere önemli devlet yetkililerinin ve devlet dairelerinin hesapları bu kapsama girer.

Şirketler, Markalar ve Kuruluşlar: Şirketler, markalar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da dahil olmak üzere seçkin kuruluşların yanı sıra bunların liderlerini ve diğer göze çarpan yöneticilerini temsil eden hesaplar ile ikinci dereceden ilişkili hesaplara doğrulama rozeti verilir.

Ünlü: Kitleler üzerinde söz sahibi olan tanınmış kişiler de doğrulama rozeti almaya hak kazanmış kişilerdir ancak bu kişilerin kitlesinin oldukça büyük olması gerekir.

Twitter Doğrulama Rozeti Almanın Şartları