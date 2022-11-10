Twitter'da Mavi Tik'in Türkiye Fiyatı Açıklandı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte gerçekleştirdiği en önemli ve dikkat çekici özelliklerden biri olan mavi tikin Twitter Blue'ya dâhil olması şu anda Twitter kullanıcılarının ana gündem konusu. İlk olarak ABD'de sınırlı sayıda kullanıcının kullanımına açılan bu özellik ile bugün pek çok kişi mavi tik alıp sahte ünlü hesaplarıyla prim yapmaya çalıştılar.

Twitter Blue Türkiye Fiyatı: 109,99 TL

Özelliğin Türkiye'de ne zaman kullanılabilir olacağı da büyük merak konusuydu. Bugün iOS kullanıcıları App Store'da artık Twitter Blue abonesi olabildiklerini fark ettiler ve özelliğin Türkiye fiyatı da ortaya çıkmış oldu. 109,99 TL olarak gözüken 1 aylık abonelik sayesinde artık siz de mavi tik sahibi olabileceksiniz.

Twitter, Twitter Blue'yu Twitter deneyimini bir üst seviyeye taşımanın yeni yolu olarak özetliyor. Bu isteğe bağlı ve ücretli aylık abonelik, Twitter deneyiminizi özelleştirmenize olanak tanıyan seçkin özelliklere özel erişim sunuyor.

Twitter Blue'ya Nasıl Abone Olunur?

Twitter uygulamasında profil menüsünden veya twitter.com'da pofil menüsünden Twitter Blue'ya kaydolabilirsiniz. Hizmetin bütün kullanıcılara açılması zaman aldığı için şu anda herkeste gözükmemekte. iOS kullanıcıları App Store üzerinden uygulama içi satın alımlardan 109,99 TL'lik ödemeyi gerçekleştirerek aboneliklerini başlatabiliyor.

Peki siz Twitter Blue ve ülkemizdeki fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.