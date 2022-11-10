Twitter Mavi Tikli Fake Hesaplarla Dolup Taşıyor

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana platformda pek çok değişiklik oldu ancak aralarında en önemlisi yeni mavi tik kazanımı ile ilgili değişikliklerdi.

Musk'ın bu konuda bile kaç kez fikrini değiştirdiğini ve yeni ücretli 8 dolarlık bir doğrulama rozetinin ne işe yarayacağı konusunda çelişkili iddialarda bulunduğunu unuttuk ancak özelliği yayınladıktan sonra sahte hesaplar resmen kaos yaratmaya başladı.

Twitter'da mavi tik işaretleri artık bazı ücretli aboneler için mevcut ve kullanıcıların zaman çizelgesine resmî hesaplardan geliyormuş gibi görünen tweetler enjekte ediliyor. Gerçek resmî hesaplara gri tik geleceğini açıklayan Twitter yetkilileri henüz bu konuda bir adım atmadığı için zaman çizelgesi resmî hesaba benzeyen hesaplarla dolmaya başladı.

Ünlü Kişiler Adına Mavi Tikli Hesaplar Açılıyor

Artık Twitter'ın zaman çizelgesinde başkasına ait tweet gördüğünüzde, bahsi geçen iki resmî hesap tikini görsel olarak ayırt etmek imkânsız. Bunu yapmak, bir kullanıcının takipçi sayısını incelemek için profiline tıklamayı gerektirir, ki bu mutlaka mantıklı bir yol değil.

Elon Musk'ın bu yeni mavi tik projesi şimdiye kadar basketbol yıldızının Lakers'tan takas talep ettiğini açıklayan LeBron James'i taklit eden bir hesapta oldukça dikkat çekti. Beyzbolcu Aroldis Chapman ve NHL oyuncusu Connor McDavid de dâhil olmak üzere birkaç başka sporcu da aynı muameleyi görmüş durumda.