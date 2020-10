Twitter Mesaj İstekleri İçin Yeni Özelliker Yolda!

Twitter mesaj istekleri için gelecek yeni özellikler belli oldu. Gündemi takip etmek için sık sık kullanılan ve dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Twitter, sosyal medya kullanıcılarının gündem ile ilgili bilgilenmesinin yanı sıra mesajlaşma özelliği ile kullanıcıların iletişim haline kalmasına da yardımcı oluyordu ama bu özellik zaman zaman kötü amaçlı kullanılabiliyordu. Twitter'ın yeni özellikleri ile beraber mevcut sorun çözüme kavuşturulacak gibi görünüyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, gelen kutusunda biriken mesaj istekleri için yeni ve önemli özellikler üzerinde çalışıyor. Sosyal medya platformunun gelen kutusundaki mesajlar için gelecek olan özelliklerin sosyal medya uygulamasının kullanıcılarını istek mesajlar bölümünde daha fazla kontrol sahibi yapması bekleniyor.

Twitter'a eklenecek özelliklerin en başında "en çok gelen istekler" özelliği yer alıyor. Bu özellikle beraber oluşturulan bölüm, sosyal medya kullanıcılarının belirli bir kişi veya kişiler tarafından en çok gönderilen mesajların depolandığı bir bölüm olacak. Sosyal medya uygulamasına eklenecek olan bu bölümü kullanan kişiler, çalıştığı yer veya ilgilendiği bir alan ile ilgili olması muhtemel kişilerden gelen mesajları görme fırsatına sahip olacak.

"Mesajı gönderen hakkında ek bilgi" ise Twitter mesaj istekleri için gelecek başka bir özellik. Gelen kutusunu kontrol eden sosyal medya kullanıcıları, bu özellikle beraber mesajları gönderen kişiler hakkında ayrıntılı olarak bilgi sahibi olma imkanına sahip olacak. Sosyal medya platformuna gelecek özelliklerin arasında kronolojik olarak sıralama seçeneği de yer alıyor.

Twitter'ın mesajlaşma bölümünde yer alan istekler için getireceği son özellik, uygun olmayan medya ögelerini filtreleme seçeneği. Sosyal medya kullanıcıları bu özelliği kullanarak sosyal medya platformunda barındırılmaması gereken medya ögelerini direkt olarak engelleyebilecek.

Twitter’s message requests (spam) inbox is getting new features?



- ‘Top Requests’

- Additional info about message sender

- Option to sort chronologically

- Filter NSFW media option pic.twitter.com/JepZeCUIa4