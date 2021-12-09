Twitter Mesajlaşma Hizmeti Quill'i Satın Aldı

Twitter mesajlaşma servisi Quill'i satın aldığını duyurdu. Peki, popüler sosyal medya hizmeti, Slack rakibi platformu neden satın aldı? Gerçekleşen satın alıma ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Twitter Mesajlaşma Platformu Quill'i Neden Aldı?

Dünya genelinde pek popüler olmayan Quill isimli paltform, ekip içerisindeki iletişimin sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilmesine olanak tanır. Dolayısıyla hizmet, Discord ya da Slack tarzı bir uygulama olarak konumlandırıldı.

2021 yılının şubat ayında piyasaya sürülen Quill platformu, bir satın alım ile gündeme geldi. Popüler sosyal medya platformu, Quill'i satın aldığını duyurdu. Şirketin Quill'i satın almak için ne kadar ücret ödediği paylaşılmadı.

Gerçekleşen satın alım ile birlikte çoğu kişinin kafasında Twitter'ın neden Quill'i satın aldığına yönelik birtakım soru işaretleri oluşmuştu. Sosyal medya hizmeti tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu satın alma işlemi, Direkt Mesajlar (DM) özelliğini daha kullanışlı hale getirmek için yapıldı.

Twitter, DM özelliğinin pek kullanışlı olmaması nedeni ile zaman zaman eleştirilerin odağı haline geliyor. Kullanıcıların geri bildirimine önem veren şirket, bu özelliği iyileştirmek için önemli bir adım attı. Bu özelliğin tam olarak ne zaman daha kullanışlı hale getirileceği ise henüz bilinmiyor.

Mesajlaşma platformunun bu hafta sonu kapanacağı açıklandı. Hizmet, verilerin nasıl dışa aktarılacağına ilişkin ayrıntılı bir paylaşım gerçekleştirdi. Mesajları dışa aktarmak için aşağıda yer alan adımları uygulamanız gerekiyor.

İlk olarak buraya tıklayarak ayarlar sayfasını ziyaret edin.

Dışa aktarmak istediğiniz ekibi seçin.

Export Team başlığının altında yer alan "Start Export" isimli butona tıklayın. Bu işlemin ardından dışa aktarma işlemi başlatılacaktır. Dışa aktarma işlemi birkaç dakika sürecektir.

Dışa aktarma işlemi tamamlandığında ".zip" dosyasının bağlantısını içeren bir e-posta alacaksınız. Bağlantıya tıklayarak söz konusu dosyayı cihazınıza indirebilirsiniz.

Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre dışa aktarma işlemini gerçekleştirebilmek için admin (yönetici) rolüne sahip olmak gerekiyor. Platform içerisinde gerçekleştirilen özel mesajların dışa aktarılmasına izin verilmediği belirtildi.

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