Elon Musk'ın eline geçmesinin ardından hem tasarım hem de işlevsellik anlamında büyük bir dönüşüm geçiren Twitter'da değişiklikler son bulmuyor. Sosyal medya duyumcusu Alessandro Paluzzi'nin aktardığına göre yakın zamanda Twitter'a metin düzenleme özelliği geliyor.

Twitter'a eklenen metin düzenleme özelliği ile birlikte metin programlarında sıkça kullandığımız kalın, italik ve çizgili yazı yazma işlevi, artık kullanılabilir olacak.

#Twitter is working on text formatting for tweets 👀 pic.twitter.com/niJxFtWhPi