Elon Musk'ın eline geçmesinin ardından hem tasarım hem de işlevsellik anlamında büyük bir dönüşüm geçiren Twitter'da değişiklikler son bulmuyor. Sosyal medya duyumcusu Alessandro Paluzzi'nin aktardığına göre yakın zamanda Twitter'a metin düzenleme özelliği geliyor.

Twitter'a eklenen metin düzenleme özelliği ile birlikte metin programlarında sıkça kullandığımız kalın, italik ve çizgili yazı yazma işlevi, artık kullanılabilir olacak.

Artık Daha Detaylı Tweet Atmak Mümkün Olacak

#Twitter is working on text formatting for tweets 👀 pic.twitter.com/niJxFtWhPi — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 20, 2023

Özellikle Facebook üzerinde uzun süredir yer alan basit metin biçimlendirme aracı, kullanıcıların çok daha kapsamlı ve detaylı paylaşımlar yapmasına olanak sağlıyordu. Son aylarda platformun "kısa ve öz haberleşme" mantalitesini yavaş yavaş terk etmeyi amaçlayan Elon Musk, bu yönde metin düzenleme aracı gibi yollara başvurmayı tercih etti.

Yakın zamanda daha uzun tweet atma özelliğinin eklenmesinin üstüne "kalın, italik ve çizgili " metin düzenleme seçeneklerinin de sunulması, tweet atarken kullanıcılara özgürlük ve anlatım çeşitliliği sağlayacak.

Metin düzenlemenin yanında Twitter'a gelecek yeni özellikler arasında tartışmaları bildirimler aracılığıyla takip edebilme, kimlik belgesi ile kimlik doğrulama ve kullanıcı konumunun artık gizlenmesi gibi özellikler yer alıyor.