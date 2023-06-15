Twitter'a Şok Dava: Müzik Yayıncıları 250 Milyon Dolar Talep Ediyor!

ABD'deki 17 müzik yayıncısından oluşan bir grup, Twitter'ın yaklaşık 1.700 şarkıyı kapsayan telif hakkı ihlallerine olanak sağladığını iddia ederek Twitter'a dava açtı. Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği (NMPA) 250 milyon dolardan fazla tazminat talep ediyor.

Nashville'deki Federal Bölge Mahkemesi'nde açılan davada NMPA, Twitter'ın kâr amacıyla "ihlale izin verdiğini ve teşvik ettiğini" iddia ediyor. Elon Musk'ın şirketi satın almasından bu yana durumun düzelmediği belirtiliyor.

Aralarında Sony Music Publishing, BMG Rights Management ve Universal Music Publishing Group'un da bulunduğu firmaları temsil eden NMPA, Twitter'ın "gerekli lisans ücretlerini ödemeden lisanssız müziğin mevcudiyetinden büyük kârlar elde etmeye" devam ettiğini iddia ediyor.

Twitter'ın Müziklerden Haksız Kazanç Elde Ettiği İddia Ediliyor

Bu ihlallerin Twitter'a, müzik lisansları için ödeme yapan TikTok, Facebook, Instagram, YouTube ve Snapchat gibi rakipleri karşısında "haksız bir avantaj" sağladığı da raporda belirtilen noktalar arasında.

Kısa bir süre önce dünyanın en zengin insanı unvanını geri alan Musk, geçen yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Musk, Twitter'ı satın aldığından bu yana, kötüye kullanımı izlemekle görevli ekipler de dâhil olmak üzere iş gücünün %75'ini azalttı ve şirketin hesapları doğrulama şeklini değiştirdi.

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