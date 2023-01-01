Twitter Ofislerinin Kirasını Ödeyememeye Başladı

Twitter 2022 yılı içerisinde oldukça çalkantılı dönemlerden geçti. Elon Musk'ın satın alımına kadar olan süreçte her zamanki seyrini sürdüren platform, Elon Musk'ın satın alımı sonrası pek çok gelişme yaşadı. Yeni gelen özellikler bir yana, platformun genel politika değişiklikleri bile azımsanmayacak derecede büyüktü.

Bugün ise popüler platformda yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Twitter'ı satın aldığı ücreti ödeyebilmek için milyonlarca Tesla hissesini satan Elon Musk, hâlen daha düzlüğe çıkabilmiş değil. Görünüş göre aynı şey Twitter için de geçerli.

Ofisin Sahibi Olan Şirket Twitter'a Dava Açtı

Twitter'ın genel merkezinin bulunduğu binanın sahibi California Property Trust, Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'a 136.250 dolar değerindeki kirayı ödemediği için dava açıyor. Bloomberg'e göre firma 16 Aralık'ta Twitter'a, beş gün içinde ödenmemiş kirasını ödememesi hâlinde San Francisco'da bulunan Hartford Binası'nın 30. katındaki kira sözleşmesini temerrüde düşüreceğini bildirdi.

California Property Trust, San Francisco County Yüksek Mahkemesi'ne bu hafta sunduğu bir şikayet dilekçesinde Twitter'ın karara uymadığını belirtti.

New York Times'ın 13 Aralık tarihli bir haberine göre Twitter, maliyetlerden tasarruf etmek amacıyla tüm küresel ofislerinin kirasını ödemeyi "haftalarca" durdurmuştu. Buradan sonraki karar mahkemede verilecek ve Twitter'ın ofis değişikliğine gidip gitmeyeceği şimdilik belirsiz.