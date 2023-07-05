Twitter, Oturum Açma Zorunluluğunu Sessizce Kaldırdı

Sosyal medya devi Twitter, yakın zamanda almış olduğu tweet'leri görüntülemek için oturum açma zorunluluğunu günler sonra sessizce iptal etti.

Musk, tweet görüntülemek için almış olduğu giriş şartını geçici acil durum önlemi olarak açıkladı. Kayıt olmadan gerçekleşen girişlerin verileri yavaşlattığını belirten Musk, düzenlemenin normal kullanıcıların hizmetin kalitesini yükseltmek için gerçekleştiğini ifade etti.

Twiiter O Düzenlemeyi Kaldırdı

Şirket, bugün kaldırdığı zorunluluk için herhangi bir resmi duyuru yapmadı veya olası yazılım saldırılarını durdurmak için hangi önlemleri aldığına dair herhangi bir ayrıntı vermedi.

Twitter'ın bu sessiz düzenlemesi, Meta'nın metin tabanlı uygulaması Threads uygulamasını piyasaya sürmesinden bir gün önce geldi. Threads, kullanıcıların paylaşımlarını oturum açmadan web'deki gönderileri görüntülemelerine de kısaca izin verdi.

Musk, son dönemde sıkça görülen veri kazımaya karşı bir önlem olarak, doğrulanmamış kullanıcılar için günde 1.000 doğrulanmış kullanıcılar için ise 10.000 gönderi okuma sınırı koydu. Sosyal medya şirketi bu değişikliğin "insanların küçük bir yüzdesini" etkilediğini ve "reklam üzerindeki etkilerin minimum düzeyde olduğunu" söyledi.