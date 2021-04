Twitter Para Kazanma Özelliği Geliyor: İşte İlk Görsel!

Twitter para kazanma özelliği üzerinde çalışıyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformuna gelecek yeni özellik ile birlikte para kazanılabilecek. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, söz konusu özelliğe ilişkin ekran görüntüsü paylaştı.

Dünya genelinde çok popüler bir sosyal medya platformu Twitter'ın diğer sosyal ağlara kıyasla en büyük dezavantajlarından bir tanesi, içerik oluşturucuları için para kazanabilme seçeneğini olmamasıydı. Şirketin bu sorunu ortadan kaldırmak için kollarını sıvadığı ortaya çıktı.

Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, tersine mühendislik yöntemi ile popüler sosyal medya platformunun yeni bir özellik üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. Wong tarafından aktarılan bilgilere göre içerik oluşturucuları, profillerine bahşiş kutusu ekleyebilecek. Böylece içerik oluşturucularının takipçileri bahşiş kutusu üzerinden bağış yapabilecek.

Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, sosyal medya hizmeti üzerinden para kazanabilecek. Analist Wong, tersine mühendislik tekniğini uygulayarak yeni özelliğin ekran görüntüsünü de paylaştı. Ekran görüntüsü, para kazanma özelliğinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

Paylaşılan görsele baktığımızda "Profili düzenle" butonunun sol kısmında para simgesi yer alacak. Para simgesine tıkladığımız takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencerede çeşitli ödeme yöntemleri yer alıyor. Bu yöntemler arasında Bandcamp, PayPal, Cash App, Patreon, Venmo yer alıyor. Söz konusu özelliğin ekran görüntüsüne aşağıda yer alan tweet üzerinden erişebilirsiniz.

Twitter is working on Tip Jar right on the user profile https://t.co/kqzQmiDFKc pic.twitter.com/VacGyJJ8DU