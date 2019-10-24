Twitter Para Kazanmakta Zorlanıyor

Sosyal medya devlerinin para içinde yüzdüklerini düşünsek de, Twitter için işler pek de yolunda gitmiyor olabilir. Twitter türlü çabalara karşın para kazanmakta zorlanıyor.

'Para Kazandıran Kullanıcı'

Üçüncü çeyrek içerisinde bünyesine altı milyon kullanıcı daha katan Twitter, buna rağmen reklam gelirlerinde herhangi bir artış yaşamadı. Net kar önceki çeyrekte olduğu gibi aynı kaldı ve 37 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu karın Facebook gibi diğer sosyal medya devlerine göre oldukça aşağıda kaldığını söyleyebiliriz.

Yaşanan durumdan Twitter'ın bir durgunluk dönemine girdiğini ve reklamverenlerin ilgisini çekemediğini düşünebiliriz. Nitekim hisseleri bir yükselen ve bir düşen Twitter'ın güncel hisse değerleri de altı ay önceki ile benzer seviyelerde ilerliyor. 24 Nisan tarihinde 39,29 dolar olarak belirlenen hisse değeri, 24 Ekim tarihinde 38,83 dolar seviyelerinde dolaşıyor.

Sunduğu istatistiklerde ham kullanıcı sayısına yer vermeye son veren Twitter, 'para kazanılabilir günlük aktif kullanıcılar' hakkında konuşmayı tercih ediyor. Şirketin yaz aylarında 139 milyon olan aktif kullanıcı sayısı, üçüncü çeyrekte 145 milyon olarak güncellendi. Bu kullanıcıların 30 milyonu Amerikan iken, diğer 115 milyonu uluslararası kullanıcılar olarak öne çıkıyor.

İş tarafında Twitter, önceki çeyrekte 841 milyon dolar olan gelirlerini son çeyrekte 824 milyon dolar seviyesine geriletti. Bu durumun reklam sözleşmelerinde yaşanan yüzde 23 oranındaki artışa rağmen gerçekleştiğini de ekleyelim. Bunun asıl nedenini reklamlara tıklayan kullanıcı sayısının azalmasına ve daha ucuz katılım başı maliyet birimlerine bağlayabiliriz.

Her şeye rağmen şirketin güncel değerinin 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve elindeki kullanıcı kitlesi ile önemli bir platform olduğunu belirtelim.