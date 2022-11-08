Twitter Parodi Hesapları Askıya Almaya Başladı

Elon Musk, parodi olduklarını açıkça belirtmeden kimliğe bürünen Twitter hesaplarının kalıcı olarak askıya alınacağını söyledi. Twitter daha önce hesapları askıya almadan önce bir uyarı gönderiyordu ancak artık herhangi bir uyarı olmayacağı Elon Musk tarafından duyuruldu.

Twitter'ın milyarder yeni sahibi geçen ayın sonlarında şirketi devraldı ve adını Elon Musk olarak değiştiren ve milyarderle alay eden bir dizi hesap şimdiden askıya alındı.

Twitter'da bir yandan oldukça hareketli günler yaşanıyor. Geçen haftanın sonunda Elon Musk şirketin iş gücünün yaklaşık yarısını işten çıkardı ve bugün ise bu çalışanları geri işe almaya çalıştığı bildirildi. Ayrıca kullanıcıların mavi tik yani doğrulanmış hesap için para ile ödeme yapmalarını sağlayacak yenilenmiş Twitter Blue da onaylandı.

Parodi Hesaplarla İlgili Yeni Politika Yürürlükte

Parodi hesaplarla ilgili yeni politikayı detaylandıran Elon Musk, "Daha önce askıya alınmadan önce bir uyarı göndermeyi deniyorduk ancak şimdi yeni doğrulama sistemini başlattığımız için herhangi bir uyarı olmayacak." dedi. Ayrıca "Herhangi bir ad değişikliği, doğrulanmış mavi tik işaretinin geçici olarak kaybolmasına neden olacaktır." diye de ekledi.

Şimdilik konuyla ilgili Elon Musk'tan başka bir açıklama yok ancak pek çok doğrulanmış hesabın adını kullanan ve parodi hesap olduğunu belirtmeyen hesap şimdiden askıya alınmaya başlanmış durumda.

Peki siz Elon Musk'ın Twitter yönetiminde aldığı kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.