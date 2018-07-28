Twitter, Periscope'ta Kötü Yorum Yapanları Askıya Alıyor

Güvenlik konusunda en sıkı önlemlere sahip olan Twitter, canlı yayın yapma platformu Periscope iplerini daha sıkı hale getiriyor. Bundan böyle yayın sırasında yorumları üst üste raporlanan kullanıcıların hesapları askıya alınacak.

Geçtiğimiz gün Periscope'un bir blog yazısında ortaya çıkan yenilik ile birlikte herkesin daha güvenli bir şekilde yayın izlemesi hedefleniyor. Küfür, sapıklık veya diğer kullanıcıları rahatsız edebilecek her türlü yorumu yapan kullanıcıları süresiz olarak askıya alacağını duyuran Twitter, spamlara da acımayacak.

Ayrıca Twitter kötü yorumları belirleme konusunda diğer kullanıcılardan destek alacak. Yayın sırasında kötü yorumu diğer kullanıcılara sorarak test edecek olan Twitter, buna göre yorumu ve sahibini kaldıracak. Eğer yorumda herhangi bir sıkıntı görülmezse de, yorum sahibi yayını izlemeye devam edebilecek.

10 Ağustos'tan itibaren başlayacak bu yeniliğin pek çok kullanıcıyı olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle kötü yorum atan kişileri böylelikle devre dışı bırakmak isteyen ABD'li sosyal medya devinin yine de güvenlik konusunda sıkıntılarının olduğu düşünülüyor. Hatta kullanıcı kitlesinin artmaması da bu duruma bağlanıyor.