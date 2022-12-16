Twitter, Rakibi Mastodon'a Savaş Açtı!

Twitter'ın geçtiğimiz gün Elon Musk'ın özel jetini takip eden bir hesabı yasaklamak için yeni bir politika oluşturmasından bir gün sonra yeni bir olayla adı anılıyor. Görünüşe göre şirket, rakibi Mastodon'un büyümesinden oldukça rahatsız.

Twitter, açık kaynaklı rakibi Mastodon'un Twitter hesabını geçtiğimiz gün akşam saatlerinde askıya aldı. Arşivlere göre askıya alınmadan hemen önce Mastodon (@joinmastodon) açıklamasına kendi web sitesine üyelik oluşturma bağlantısını eklemişti.

Twitter'da Mastodon Bağlantıları Artık "Riskli" Kabul Ediliyor

Bu kararın ardından artık Mastodon'a yönelik birçok bağlantı Twitter'da çalışmıyor ve Mastodon bağlantılarının tamamı artık "potansiyel olarak zararlı" olarak işaretleniyor. Yasaklanan alan adları arasında mstdn.social ve mastodon.social bulunurken, journa.host ve diğer dolaşımlı bağlantılar hâlâ çalışıyor.

Birçok Twitter kullanıcısı, Twitter alternatifi Mastodon'a geçiş yaptıkça Twitter hesaplarının biyografilerine bir Mastodon profil bağlantısını eklemeye başladı. Artık engellenen Mastodon sunucularına olan tüm bağlantılar devre dışı bırakıldığı için bu bağlantılara tıklandığında "Uyarı! Bu bağlantı güvenli olmayabilir." uyarısı çıkıyor.

Şimdilik bu durumun nasıl sonuçlanacağı ve Mastodon'un konuya yanıtı ne olacağı bilinmiyor ancak insanlar bu kararından ötürü Twitter'ı protesto etmeye başladılar.