Twitter Rakibi Uygulamalar Kullanıcı Sayısında Önemli Artışlar Yaşıyor!

Twitter'ın Elon Musk'ın Twitter Blue'ya abone olmayanların günde 600 paylaşımla sınırlandırılmasına ilişkin tweet'inin neden olduğu son kaos, kullanıcıların alternatif platformlara sığınmasına yol açtı.

Bu platformlardan biri olan ve eski Twitter çalışanları tarafından kurulan Spill, hafta sonu 100.000'den fazla yeni hesabın açılmasıyla önemli bir ilgi gördü. Spill'in Keke Palmer ve Ava DuVernay gibi yüksek profilli ünlüleri çekmedeki başarısı, iOS App Store'un sosyal ağ listesinde zirveye çıkmasına yardımcı oldu.

Bir diğer rakip, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey tarafından finanse edilen merkezi olmayan bir uygulama olan Bluesky da kullanıcı sayısında bir artış yaşadı ve hafta sonu boyunca 184.000'den 238.000'e yükseldi.

Twitter Alternatifi Uygulamalara Rağbet Artıyor

Yayıncı odaklı bir Twitter alternatifi olan Post, günlük aktif kullanıcı sayısında dört kat, yeni kayıtlarda ise on kat artış kaydetti.

Açık kaynaklı bir platform olan Mastodon ise Twitter rakipleri arasında popülerlik kazandı ve aylık aktif kullanıcı tabanı 2,5 milyona ulaştı.

Önümüzdeki günlerde Meta'nın Threads adını taşıyan kendi Twitter rakibini piyasaya sürmesi ve sosyal medya ortamındaki rekabeti daha da yoğunlaştırması bekleniyor.