Twitter Reklam Geliri İçin Kullanıcılardan Yardım İstiyor

Twitter reklam geliri konusunda herhangi bir sorun yaşamamak için sosyal medya kullanıcılarının iOS 14.5 ile gelen uygulama izleme şeffaflığını kullanmamasını istiyor. iOS kullanıcılarının kendilerini takip edilmesini engellemesinin yol açabileceği sorunlara değinen platform, kullanıcılardan izin istedi.

Twitter Reklam Gelirini Korumak İçin İzin İstiyor

Apple'ın iOS 14.5 güncellemesi ile gelen uygulama izleme şeffaflığı, uygulama geliştiricilerinin eskiden olduğu gibi kullanıcı verilerini izinsiz olarak kullanmasını engelledi. iOS 14.5 ve üstü sürümünü kullanan iOS kullanıcıları artık uygulamaların kendilerini takip edip edemeyeceğine karar verebiliyor.

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya uygulamaları, gelirinin büyük bir kısmını kişiselleştirilmiş reklamlardan elde ettiği için iOS kullanıcılarının kendileri hakkında veri toplamalarına izin vermemesi durumunda reklam hedefleme seçenekleri en azından iOS kullanıcıları üzerinde çok fazla işe yaramıyor.

Geliştiricileri kullanıcılardan izin istemek zorunda bırakan uygulama izleme şeffaflığı, Twitter'ın da kullanıcılardan talepte bulunmasını sağladı. Twitter, Facebook'un çok aksi yönünde bir politika izleyerek kullanıcılara uygulama izleme isteğine neden izin vermeleri gerektiğini bütün şeffaflığıyla gösteren bir açıklama göstermeye başladı.

Twitter, uygulama izleme iznini onaylamanın reklamların kullanıcının ilgi alanlarıyla alakalı olmasını sağladığını belirtti. Şirket ayrıca yardım merkezinde söz konusu iznin neden verilmesi gerektiğini oldukça ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Bu açıklamanın bağlantısını da uygulamanın açılışında çıkan pencereye kullanıcıların ulaşabileceği bir şekilde yerleştirdi.

Sosyal medya platformu, Apple'ın iOS 14.5 ile uygulama izleme şeffaflığını kullanıma sunmasının son gelir beyanında potansiyel bir risk taşıdığını belirtmiş ve kullanıcıların uygulamaya izin vermesini sağlamak için kullanıcılara izin verilmesinin neden gerekli olduğunu şirketin hedeflediği kazanca ulaşmasını sağlayacağını belirterek söylemişti.

Twitter, Facebook'un Aksine Bir Politika İzliyor

Twitter, kullanıcıları ikna etmek için Facebook ve Instagram'ın aksine daha samimi bir yaklaşım benimsiyor. Facebook ise açıklamasında kullanıcılardan Facebook / Instagram'ı ücretsiz tutmalarına yardımcı olmasını istemişti. Bu, birçok kullanıcı tarafından tehdit olarak algılanmış ve uygulamaya Facebook'un istediği iznin verilmemesi durumunda uygulamaların ücretli olabileceğine işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştı.

İstatistiklere bakılacak olursa uygulamaların kullanıcılara yaptığı açıklamalar onlara bir artı olarak geri dönmüyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcıların %96'sı uygulamalara takip izni vermiyor.