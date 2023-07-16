Twitter'ın Reklam Gelirleriyle Başı Dertte: Düşüş Başladı

Twitter'ın sahibi Elon Musk, yaptığı açıklamada Twitter'ın mali planlamasına dair ayrıntıları paylaştı. İşte detaylar!

Yavuz Akyol
Yavuz Akyol -

Elon Musk popüler sosyal medya uygulaması Twitter’ı satın aldığı günden beri başı dertten kurtulmuyor. 

Elon Musk resmi Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada Twitter ile alakalı yeni bir sorun ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl satın aldığı uygulamada hala istediği sonucu elde edemeyen Musk, rakip uygulamaların gerisinde kalmamak için yeni özellikler getirmeye çalışıyor.

Twitter Reklam Gelirleriyle Gündemde

Attığı tweette reklam gelirlerinde yaşanan düşüşe dikkat çeken Musk, borç yükü sebebiyle negatif akışa sahip olduklarını belirtti. Son dönemde onay işaretlerinden para kazanma veya kullanıcıların günde kaç tweet görüntüleyeceğini sınırlandırma gibi yeni özelliklere giden Twitter, kullanıcılarından iyi geri dönüşler alamadı.

Bu gelişmeleri takip eden reklamverenler Twitter’a yatırım yapma konusunda temkinli davranıyor. Negatif nakit akışını pozitif değere dönüştürülmesi gerektiğini belirten Elon Musk, nisan ayında, yapmış olduğu açıklamalarda reklamverenlerin geri döneceğini söylese de bugüne kadar herhangi bir etkili geri dönüş yaşanmadı.

Uygulamalar hakkında araştırma yapan Sensor Tower'ın verilerine göre, Twitter’ın bu yılın başlarındaki iki aylık dönemde reklam geliri %89 düşüşle 7,6 milyon dolara geriledi. 

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