Twitter'ın Reklam Gelirleriyle Başı Dertte: Düşüş Başladı

Elon Musk popüler sosyal medya uygulaması Twitter’ı satın aldığı günden beri başı dertten kurtulmuyor.

Elon Musk resmi Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada Twitter ile alakalı yeni bir sorun ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl satın aldığı uygulamada hala istediği sonucu elde edemeyen Musk, rakip uygulamaların gerisinde kalmamak için yeni özellikler getirmeye çalışıyor.

Attığı tweette reklam gelirlerinde yaşanan düşüşe dikkat çeken Musk, borç yükü sebebiyle negatif akışa sahip olduklarını belirtti. Son dönemde onay işaretlerinden para kazanma veya kullanıcıların günde kaç tweet görüntüleyeceğini sınırlandırma gibi yeni özelliklere giden Twitter, kullanıcılarından iyi geri dönüşler alamadı.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.