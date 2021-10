Twitter Daha Fazla Reklam Göstermenin Bir Yolunu Buldu

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Twitter, kullanıcılara daha çok reklam göstermenin bir yolunu buldu. Popüler sosyal medya hizmeti tarafından alınan karara göre kullanıcıların karşısına tweet yanıtlarının aralarında reklam çıkacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebilecek bir karar verdi. Şirket, tweet yanıtlarının aralarında da reklam göstermeye başladıklarını duyurdu.

Twitter'da görevli Bruce Falk, resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tweet yanıtlarının aralarında yeni bir reklam biçimini test ettiklerini ifade etti. Bu testin bir parçası olan iOS ve Android kullanıcıları, bir tweet'e verilen birinci, üçüncü ve sekizinci yanıtın altında reklamlar görecek.

Bruce Falk ayrıca yeni reklam biçimi ile ilgili bir GIF paylaştı. Paylaşılan GIF, şirketin test ettiği yeni reklam biçiminin nasıl göründüğü hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Söz konusu GIF'e aşağıda yer alan tweet üzerinden göz atabilirsiniz.

Starting today, we’re trying something different and testing a new ad format in Tweet conversations. If you’re a part of this test (which is global; on iOS & Android only), you’ll see ads after the first, third or eighth reply under a Tweet. 🗣️ pic.twitter.com/kvIGeYt2vp