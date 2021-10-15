Twitter Daha Fazla Reklam Göstermenin Bir Yolunu Buldu

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Twitter, kullanıcılara daha çok reklam göstermenin bir yolunu buldu. Popüler sosyal medya hizmeti tarafından alınan karara göre kullanıcıların karşısına tweet yanıtlarının aralarında reklam çıkacak.

Twitter'ın Reklam Kararı Tepki Çekti

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebilecek bir karar verdi. Şirket, tweet yanıtlarının aralarında da reklam göstermeye başladıklarını duyurdu.

Twitter'da görevli Bruce Falk, resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tweet yanıtlarının aralarında yeni bir reklam biçimini test ettiklerini ifade etti. Bu testin bir parçası olan iOS ve Android kullanıcıları, bir tweet'e verilen birinci, üçüncü ve sekizinci yanıtın altında reklamlar görecek.

Bruce Falk ayrıca yeni reklam biçimi ile ilgili bir GIF paylaştı. Paylaşılan GIF, şirketin test ettiği yeni reklam biçiminin nasıl göründüğü hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Söz konusu GIF'e aşağıda yer alan tweet üzerinden göz atabilirsiniz.

Starting today, we’re trying something different and testing a new ad format in Tweet conversations. If you’re a part of this test (which is global; on iOS & Android only), you’ll see ads after the first, third or eighth reply under a Tweet. 🗣️ pic.twitter.com/kvIGeYt2vp — bruce.falck() 🦗 (@boo) October 13, 2021

Reklamların sıklığı, yerleşimi ve düzenine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Tweet yanıtlarının aralarında yer alacak reklamların söz konusu tweetler ile alakalı olabileceği tahmin ediliyor. Örneğin bilgisayar ile ilgili atılan bir tweetin yanıtlarında bilgisayar reklamları olabilir.

Falck, tweet yanıtlarına reklam eklemenin yalnızca reklam şirketleri için büyük bir fırsat olmayacağını aynı zamanda içerik oluşturucular için de potansiyel fayda sağlayabileceğini söyledi ancak bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Bunnu yalnızca belirli kriterleri karşılayan kullanıcılara fayda sağlaması muhtemeldir.

Yeni reklam biçiminin önümüzdeki aylarda tüm Android ve iOS kullanıcılar için sunulması bekleniyor. Elbette bu durum, test sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanıp tamamlanmayacağına bağlı. Dolayısıyla test süreci iyi gitmediği takdirde şirket kararını değiştirebilir.

Tweet yanıtlarında reklamların yer alacak olması, çok sayıda kullanıcı tarafından tepki ile karşılandı. Kullanıcılar yeni reklam biçiminin kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebileceğini düşünüyor.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya hizmetinin yeni reklam kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Tweet yanıtlarının aralarına reklamların yer alacak olması ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.