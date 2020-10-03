Twitter Resim Kırpma Özelliğini Kullanıma Sundu!

Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter yoğun tepki görmesine neden olan bir skandal ile gündeme gelmişti. Bascue isimli bir Twitter kullanıcısı, sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı bir tweette, Twitter'ın fotoğraf ön izleme için kullandığı algoritmanın ırkçılık yaptığına yönelik ekran görünteri eşliğinde birtakım iddialar ortaya atmıştı. Twitter fotoğraf kırpma özelliği ile algoritmanın neden olduğu tepkilere yanıt veriyor.

Twitter Fotoğraf Kırpma İşlemini İnsanlara Bıraktı

Bascule kullanıcı adına sahip bir Twitter kullanıcısının söz konusu ırkçılık iddiaları ortaya attığı aynı gün içerisinde Twitter sözcüsünden sorunlara ilişkin bir açıklama yapılmıştı. Twitter sözcüsü tarafından yapılan açıklamada konu ile ilgili çalışmaların başlatıldığı ve kullanıcıların ilerleyen günlerde konuya ilişkin bilgilendirileceği söylenmişti. Sosyal medya platformunun fotoğraf ön izleme özelliğinde kullanılan algoritma ile ilgili açıklamaya Twitter'ın 1 Ekim tarihinde yayımladığı bir blog yazısında da yer verilmişti.

Twitter, konu ile ilgili 1 Ekim 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, sosyal medya platformunu kullanan kişilerin fotoğrafların bir tweette nasıl görüneceği konusunda daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlamak için makine öğrenimi tabanlı görüntü kırpma sistemine olan bağlılığını azaltacağını ifade ederek resim kıprma özelliğinin geleceğinin işaretini aslında iki gün öncesinden kullanıcılara vermişti.

Dünyanın en büyük kullanıcı kitlesine sahip sosyal medya platformlarından Twitter, iki gün önce yaptığı açıklamanın üstünden çok geçmeden yeni özelliğin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Siyah ve beyaz ten renkli insanların yan yana olduğu fotoğraflarda beyaz ten renkli insanların ön plana çıkarıldığı iddia edilen sosyal medya platformu, algoritmada kullanılan yapay zekadan kaynaklanan bir hata olduğunu dile getirdi ve sosyal medya kullanıcılarını fotoğrafların üzerinde daha fazla kontrolsahibi yapmak için Twitter fotoğraf kırpma özelliğinin kullanımına sunulduğu duyurdu.

Sosyal medya platformu Twitter'daki fotoğraf ön izlemelerinde algoritma kaynaklı meydana gelen sorunu çözmek için biraz daha zamana ihtiyacı olan Twitter, çözümü şimdilik kullanıcıları fotoğrafların ön izlemesinde daha fazla kontrol sahibi yapmakta buldu. Sosyal medya platformunun yeni düzenlemesi ile beraber sosyal medya platformunun kullanıcıları paylaştıkları fotoğrafların istediği alanının ön izlemede kullanlmasını sağlama imkanına sahip oldu. Twitter kullanıcıları artık ön izlemede kullanılacak bölümü ayarlamak için fotoğrafın istediği kısmının seçebiliyor.