Twitter 'Retweetlemeden Önce Oku' Özelliğiyle Tanışın

Kısa bir süre önce duyurulan Twitter retweetlemeden önce oku özelliği şimdi tüm kullanıcılara yayılıyor. Doğru bilgi almaya teşvik eden yeni Twitter özelliği, kullanıcıların retweet ettiği makaleleleri aslında okumadığını gösteriyor.

Twitter yeni özelliğiyle bilinçli tartışmanın teşvik edilmesine yardımcı olmak istiyor. Sosyal medya devine göre makalelerdeki başlıklar genellikle tüm gerçekleri anlatmayabilir ve hatta yanıltıcı olabilir. İnsanları en azından paylaştıkları makaleyi okumaya teşvik etmek, yanlış bilginin yayılmasını önlemenin basit bir yolu gibi görünüyor.

📰 More reading – people open articles 40% more often after seeing the prompt

📰 More informed Tweeting – people opening articles before RTing increased by 33%

📰 Some people didn’t end up RTing after opening the article – which is fine! Some Tweets are

best left in drafts 😏