Twitter 'Retweetlemeden Önce Oku' Özelliğiyle Tanışın

Kısa bir süre önce duyurulan Twitter retweetlemeden önce oku özelliği şimdi tüm kullanıcılara yayılıyor. Doğru bilgi almaya teşvik eden yeni Twitter özelliği, kullanıcıların retweet ettiği makaleleleri aslında okumadığını gösteriyor.

Twitter yeni özelliğiyle bilinçli tartışmanın teşvik edilmesine yardımcı olmak istiyor. Sosyal medya devine göre makalelerdeki başlıklar genellikle tüm gerçekleri anlatmayabilir ve hatta yanıltıcı olabilir. İnsanları en azından paylaştıkları makaleyi okumaya teşvik etmek, yanlış bilginin yayılmasını önlemenin basit bir yolu gibi görünüyor.

📰 More reading – people open articles 40% more often after seeing the prompt

📰 More informed Tweeting – people opening articles before RTing increased by 33%

📰 Some people didn’t end up RTing after opening the article – which is fine! Some Tweets are

best left in drafts 😏 — Twitter Comms (@TwitterComms) September 24, 2020

Bugüne kadar özellikten faydalanan kullanıcıların hızlı açılan makaleleri yüzde 40 oranında daha fazla okuduğunu belirten Twitter, retweetlemeden önce makale açma oranının yüzde 33 arttığını söylüyor. Şirket aynı zamanda bazı kullanıcıların ise makaleyi açtıktan sonra retweetlemediğini fark etti.

Twitter 'retweetlemeden önce oku' özelliği nasıl kullanılır?

Twitter'ın yeni özelliğinden faydalanmak için paylaşmak istediğiniz bağlantıyı daha önce "okumamanız" gerekiyor. Eğer tweet içerisinde gördüğünüz makaleyi tıkladıktan sonra retweet etmek isterseniz uygulama tarafından uyarı almayacaksınız.

Geçtiğimiz Haziran ayında bazı Android kullanıcıları için duyurulan retweetlemeden önce oku özelliği artık tüm Twitter kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Sosyal medya devi konuya ilişkin paylaştığı tweet'te "Bunu söylemek zorunda kalmamalıyız ancak bir makaleyi tweetlemeden önce okumalısınız. Bazı insanları bunu yapmaları için teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.