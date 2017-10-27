Twitter, Rus Haber Ajanslarından Gelen Reklamları Engelledi!

Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerini manipüle ettiği iddiaları başka bir boyuta daha taşındı. Twitter, Rusya merkezli Russia Today (RT) ve Sputnik'in sahip olduğu tüm hesaplardan gelen reklamları engelleme kararı aldı.

Sosyal medya devi, Twitter'ın Rus yayın organları Russia Today (RT) ve Sputnik'in reklamlarını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan şirket, "Bu karar, 2016 ABD seçimlerine yönelik yaptığımız geçmiş çalışmamıza ve ABD istihbaratının, RT ve Sputnik'in Rusya hükümeti adına seçime müdahale etme girişiminde bulunduğuna dair sonucuna dayanıyor. Bu karar kolay alınmadı ve bu adımı, Twitter'daki kullanıcı deneyiminin güvenilirliğini korumaya yardım etmek için bağlılığımızın bir parçası olarak atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Twitter, bu bulguya kendilerinin ulaşmadığını vurguladı. RT ve Sputnik'in Twitter hesapları ise şu an için kapatılmadı.

Karar, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Rusya'nın müdahalesinin soruşturulduğu bir zamanda geldi. Twitter, RT'nin 2016'da ABD'de 274.100 dolar reklam harcaması yaptığını ve 1.823 tweet'in de reklamını yaptığını açıklamıştı.

RT ve Sputnik, Rus hükümeti tarafından finanse ediliyor. Her iki platformun da ülke çıkarları adına propaganda aracı olarak kullanıldığı ifade söylenenler arasında.

Gelecek hafta Twitter'ın genel danışmanı Facebook ve Google temsilcileri ile birlikte Senatonun İstihbarat Komitesine, sosyal medyadaki Rus kaynaklı reklamlarla ilgili ifade verecek.

Öte yandan RT ve Sputnik, bu kararı kınadı. ​Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Twitter'ın bu kararının ‘üzücü' olduğunu belirtti ve özellikle şimdi ABD medyasının Rusya'nın misillemeye yönelik önlemleriyle yüzleşmesi gerekeceğini söyledi.

Twitter, geçen ay Rusya ile ilişkili ve seçimler yönünde propaganda yapan 200 hesabın askıya alındığını duyurmuştu.

Facebook ise Rusya merkezli 100 bin dolar değerindeki bir operasyon kapsamında iki yıl boyunca platformunda sosyal ve politik açıdan ayrıştırıcı reklamların verildiğini açıklamıştı.