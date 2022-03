Twitter’dan Rusya’nın Sosyal Medya Sansürüne İlginç Çözüm

İki hafta önce başlayan Rusya Ukrayna savaşı, çeşitli sosyal medya platformlarının da Rusya’ya yaptırım uygulamasına neden oldu. Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube gibi sosyal medya platformları Rus halkına karşı yaptırımlar uyguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptırımlara karşı olarak sosyal medya devleri Facebook ve Twitter’ı ülkede yasaklama kararı aldı. Yasakların ardından VPN yazılımına büyük bir talep olurken, Twitter ise sansüre karşı alışılmadık bir çözüm buldu.

Twitter, Rusya’nın uyguladığı sansürü aşmak için alışılmadık bir çözüm yolu buldu. Platform, Tor ağı üzerinden erişilebilen onion uzantılı bir web sürümü kullanmaya başladı.

Twitter onion servisine, Tor ağını destekleyen bir tarayıcı aracılığıyla https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion linki üzerinden erişilebiliyor. Servisin geliştirme sürecinde görev alan yazılım mühendisi Alec Muffett, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

Twitter’ın her zamanki internet sitesine de halihazırda Tor ağı ile erişilebilirken, yeni sürüm sayesinde sosyal medya platformunun yasaklandığı ülkelerde yaşayan kullanıcılar da sansüre takılmadan Twitter’a erişim sağlayabilecekler.

Paylaştığı tweette 2014’ten beri Twitter’ın onion özel sürümünü geliştirme fikrini düşündüğünü söyleyen Alec Muffett, bunu hayata geçirebildiği için çok mutlu olduğunu ve Tor ağının kullanıcılara daha fazla güvenlik ve gizlilik sağlayacağını ifade etti.

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I've ever composed.



On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k