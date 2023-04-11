Beklenen Oldu: Twitter'ın Sahipliği El Değiştirdi!

Elon Musk'ın sahibi olduğu X Corp. şirketi, Çin'in WeChat'ine benzer bir "her şein bulunduğu uygulama" olma yolunda ilk adım olarak Twitter Inc. şirketini bünyesine kattı.

Twitter'ın mikro blogdan tabiri caizse "her şeyin bulunduğu uygulamaya" dönüşümü görünüşe göre başladı. Bir dizi kurumsal sahiplik hamlesi, Twitter Inc. şirketinin en azından ismen varlığını sona erdirdi.

Slate tarafından elde edilen bilgilere göre X Corp. 4 Nisan'da Twitter Inc. ile birleşti. Bu bilgi, Twitter ile Laura Loomer arasında devam eden bir davanın mahkeme belgelerinde ortaya çıktı. Söz konusu dava çok da önemli değil, Loomer, 2019'da hesabı yasaklandığında federal haraç yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Twitter'a dava açmıştı. İlginç olan şey ise kamuoyuyla paylaşılan mahkeme dosyalarında. Dosyada "Twitter, Inc. X Corp. ile birleşmiştir ve artık mevcut değildir." ifadesinin yer aldığı ortaya çıktı.

Twitter'ın Yeni Sahibi X Corp.

Bu birleşme henüz duyurulmadı ve muhtemelen uygulama veya hizmet üzerinde hemen bir etkisi olmayacak ancak Elon Musk konuya dair bir paylaşımda bulundu ve söylentileri doğrulamış oldu. Musk daha önce Twitter'ın X adlı "her şeyin bulunduğu uygulama" hâline geleceğini ve Çin'in WeChat'i gibi diğer platformlara rakip olabileceğini söylemişti.

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

Ayrıca Musk bildiğiniz üzere "X.com" alan adının asıl sahibi. Bir zamanlar bu alan adını Paypal'a dönüştürülen bir ödeme hizmeti için kullanmıştı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.