Twitter Sesli Mesajlar Özelliği Türkiye'de Kullanıma Sunuldu!

Twitter sesli mesajlar özelliğini Türkiye'nin de aralarında bulunduğu belirli ülkelerde kullanıma sundu. Peki, popüler sosyal medya platformunun yeni özelliği nasıl kullanılır? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Twitter Sesli Mesajlar Nasıl Kullanılır?

İlk olarak Android ya da iOS cihazınızda yüklü olan Twitter uygulamasını açın.

Ekranın sağ alt köşesinde yer alan Direkt Mesajlar simgesine dokunun.

simgesine dokunun. Bir sohbet penceresi açın.

Sağ alt köşede bulunan ses dalgası simgesine basılı tutun ve ses kaydı oluşturun.

Parmağınızı yukarı doğru sürükleyerek ses kaydını gönderebilir, parmağınızı sola doğru sürükleyerek oluşturduğunuz ses kaydını dinleyebilirsiniz. Ses kaydını beğenmediğiniz takdirde "İptal" butonuna dokunabilirsiniz. Ses kaydını dinledikten sonra "Gönder" butonuna dokunarak gönderme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter, yeni özellikler üzerinde çalışarak kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Uygulamada sesli mesajlar özelliğinin yer almaması büyük bir eksiklikti.

Şirket, sesli mesajlar özelliğini Türkiye'nin de aralarında bulunduğu belirli ülkelerde kullanıma sundu. Kullanıcılar yeni özellik sayesinde kendilerini hızlı bir şekilde ifade edebilecek. Platformda, WhatsApp Messenger'ın üzerinde çalıştığı seçenek de sunulmuş. Oluşturduğunuz ses kaydını göndermeden önce dinleyebilirsiniz. Her kayıt için 140 saniyelik bir sınırın yer aldığını belirtelim.

Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Bu, insanlara ister hareket halinde olsunlar ister yazacak çok fazla şey olsun, kendilerini net ve hızlı bir şekilde ifade etmeleri için daha fazla imkan sağlayacaktır. Hands free yani eller serbest bir deneyim için, bir DM görüşmesinde, hesap sahiplerinin kayda başlamak için yeni ses kaydı simgesine bir kez dokunmaları yeterlidir" ifadelerine yer verildi ve şu şekilde devam edildi: