Twitter, Sesli Sohbetlerde Klip Alma Özelliğini Test Ediyor

Twitter, sesli sohbet odaları için yeni bir klip alma aracını test etmeye başladığını duyurdu.

iOS'taki belirli sesli oda sahipleri, Twitter'da başkalarıyla paylaşmak için artık kayıtlı sesli sohbetlerden 30 saniyelik kısmı kesebilir. Tüm iOS kullanıcıları, klipleri kendi zaman çizelgelerinde görebilir ve dinleyebilir. Twitter, yeni özelliğin yakında Android ve web uygulamalarına geleceğini söylüyor.

Oda sahipleri, tüm kayda geri bağlantı sağlayacak bir tweet aracılığıyla paylaşılabilen kayıtlı ses odalarından ses klipleri oluşturabilecek. Yeni araç, sesli oda sahiplerinin sesli odalarına olan ilgiyi artırmalarının bir yolu olacak. Ayrıca bir kaydın tamamını paylaşmak zorunda kalmadan belirli bölümlerini vurgulama imkânına erişecekler.

ever wish you could capture a moment from a Space? great because we’re testing clipping!



certain Hosts on iOS can now clip 30 seconds of audio from recorded Spaces to share, everyone on iOS can see & listen to clips on the Timeline—coming to Android and web real soon pic.twitter.com/DZcV1dzGaz