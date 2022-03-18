Twitter, Sesli Sohbetlerde Klip Alma Özelliğini Test Ediyor

Twitter, sesli sohbet odaları için yeni bir klip alma aracını test etmeye başladığını duyurdu.

iOS'taki belirli sesli oda sahipleri, Twitter'da başkalarıyla paylaşmak için artık kayıtlı sesli sohbetlerden 30 saniyelik kısmı kesebilir. Tüm iOS kullanıcıları, klipleri kendi zaman çizelgelerinde görebilir ve dinleyebilir. Twitter, yeni özelliğin yakında Android ve web uygulamalarına geleceğini söylüyor.

Oda sahipleri, tüm kayda geri bağlantı sağlayacak bir tweet aracılığıyla paylaşılabilen kayıtlı ses odalarından ses klipleri oluşturabilecek. Yeni araç, sesli oda sahiplerinin sesli odalarına olan ilgiyi artırmalarının bir yolu olacak. Ayrıca bir kaydın tamamını paylaşmak zorunda kalmadan belirli bölümlerini vurgulama imkânına erişecekler.

ever wish you could capture a moment from a Space? great because we’re testing clipping!



certain Hosts on iOS can now clip 30 seconds of audio from recorded Spaces to share, everyone on iOS can see & listen to clips on the Timeline—coming to Android and web real soon pic.twitter.com/DZcV1dzGaz — Spaces (@TwitterSpaces) March 18, 2022

Twitter ve Clubhouse'ın Geçmişi

Twitter'ın sesli odaları esinlendiği uygulama olan Clubhouse, geçen Eylül ayında klip alma özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik, halka açık odalarda canlı dinleyicilerin en son 30 saniyelik sesi yakalamasına ve her yerde paylaşmasına olanak tanıyor. Clubhouse'un klip alma özelliği, Twitter'ın test ettiğinden farklı çünkü yalnızca oda sahiplerinin aksine tüm kullanıcıların klipler oluşturmasına izin veriyor. Twitter'ın aracının hâlâ test aşamasında olduğu göz önüne alındığında şirketin resmî olarak piyasaya sürmeden önce üzerinde ince ayarlar yapması olası görünüyor.

Ses odaları dünyanın dört bir yanındaki insanlar evlerine kapandığından pandemi sırasında popülerlik kazanmıştı ancak birçok ülkede kısıtlamalar kaldırıldığından ve yüz yüze etkinlikler geri döndüğünden, Twitter ve Clubhouse gibi canlı ses odaları özellikleri sunan şirketler, yeni özellikler sunarak kullanıcıları elinde tutmak istiyor.