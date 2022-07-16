Twitter Sıkıştırıyor, Elon Musk Kaçıyor

Twitter ve Elon Musk arasındaki çekişme sarpma sarmış durumda. Bot hesapları sebebiyle satın alımdan vazgeçtiğini açıklayan ünlü milyarder, Twitter'ın şikayeti sonrası soluğu mahkemede alabilir. Twitter her geçen gün hisse değeri ve itibar kaybederken davanın bir an önce başlamasını istiyor. Elon Musk ise 2023 Şubat'tan önce mahkeme salonlarına gitmek istemiyor.

Şu an davanın geleceği bir hayli karmaşık görünüyor. İki tarafın hukuk firmaları davanın gününü belirlemek için çalışmalara başladı. Elon Musk'ın avukatları, duruşmanın 13 Şubat 2023'ten önce başlamaması için elinden geleni yapıyor.

"Twitter'ın Işık Hızındaki Dava Talebi Reddedilmeli"

Geçtiğimiz aylarda teknoloji gündemine büyük damga vuran anlaşma, son yılların en büyük hukuk mücadelesine dönüşmek üzere. Twitter tarafı davanın hemen başlaması yönünde kararlı. Elon Musk mahkeme karşısına çıkmaktan korkmuyor. Fakat davada güçlü delil olarak kullanacakları bot hesapları sorunu için daha fazla delil toplamaya çalışan Elon Musk tarafı,Twitter'ın ışık hızındaki dava talebinin mahkeme tarafından reddedilmesini istiyor. Ünlü milyarder ise kendi platformları üzerinden Twitter ile dalga geçmeye devam ediyor. Son olarak milyarderin "gülen kaka emojisi" cevabının dava dosyasına eklenmesiyle ilgili alaycı bir tweet atmıştı.

Bloomberg'in aktardığına göre duruşmanın ne zaman başlayacağına karar verilmesi için 19 Temmuz Salı günü 90 dakikalık bir mahkeme oturumu gerçekleştirilecek