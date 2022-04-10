Twitter Silinen Tweetlerle İlgili Aldığı Karardan Vazgeçti

Twitter, insanların silinen tweetleri korumasını zorlaştıran tartışmalı bir değişikliği geçici olarak geri aldı.

Çarşamba günü Kevin Marks, şirketin gömülü javascript'ini yakın zamanda değiştirdiğini ve böylece silinen tweet'lerin metninin artık üçüncü taraf web sitelerindeki yerleştirmelerde görünmediğini belirtti. Ancak Cuma akşamı geç saatlerde bir Twitter kullanıcısı şirketin değişikliği geri aldığını fark etti ve Twitter bu olaydan bir gün sonra değişikliği geri aldığını onayladı.

Şirket sözcüsü, The Verge'e verdiği demeçte şu ifadelerde bulundu:

"Duyduğumuz geri bildirimleri değerlendirdikten sonra farklı seçenekleri araştırmak adına şimdilik bu değişikliği geri alıyoruz. Farklı bakış açılarından görüşlerini paylaşanları takdir ediyoruz. Geri bildirimleriniz Twitter'ı daha iyi hâle getirmemize yardımcı oluyor."

Twitter Özelliği Daha İyi Hâle Getirmek İstiyor

Değişiklik ilk fark edildiğinde Twitter ürün müdürü Eleanor Harding, şirketin tweetlerini silmeye karar veren insanlara "saygı duymak" için bazı ince ayarlar yaptığını söyledi. Bu hareketi birçok Twitter kullanıcısı için sorun hâline getiren şey daha önce silinen bir tweet'in gömüldüğü üçüncü parti bir sitede boş alan bırakmasına neden olmasıydı. Harding, Twitter'ın bir tweet'in neden artık görünür olmadığını açıklayacak ek mesajlar sunmayı planladığını söyledi.

Twitter, yeni özelliği geri almasının ardından araştırdığı "farklı seçenekler" hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Hâlâ birçok kullanıcı eski sisteme dönülmesi ve değiştirilmemesi gerektiğini savunuyor. Twitter ise 2011'de tweet gömme özelliğini ilk kez getirdiğinde kasıtlı olarak silinen tweet'lerin metnini korumak istediğini söylemişti. Keza uzun yıllar sonra eski CEO Jack Dorsey de dâhil olmak üzere şirket yöneticileri, platformun rolünü bir tür "kamu kaydı" olarak vurgulamışlardı.

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