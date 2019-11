Twitter Sinir Bozucu Hata ile Gündemde

Geçtiğimiz günlerde pek çok Twitter kullanıcı sinir bozucu bir otomatik kaydırma hatası ile karşılaştı.

Birkaç gündür özellikle iOS kullanıcılarını etkileyen bir hata, kullanıcıların akış içerisinde gezinirken çok farklı yerlere gitmelerine ve gördükleri şeyi kaybetmelerine yol açıyordu. Neyse ki artık yok.

Twitter resmi destek hesabı aracılığı ile yaptığı açıklamada otomatik kaydırma hatasından haberdar olduklarını ve bu sorunun üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Aradan geçen birkaç günlük süreçten sonra şirket, söz konusu hata için bir güncelleme yayınladığını belirtti. iOS için yayınlanan 8.1.5 güncellemesi ile birlikte bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

A fix for the auto-scrolling bug is rolling out now! Thanks for your patience while we worked on this. Please update your iOS app to version 8.1.5 when it becomes available for you.