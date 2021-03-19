Twitter Siyasetçilerle Nasıl Baş Edeceğini Kullanıcılara Soruyor

Twitter'dan siyasetçi kuralları anketi. Sosyal medya devi Twitter, özellikle eski Başkan Donald Trump'ın etkisiyle birlikte dünya liderleriyle nasıl başa çıkacağını kullanııcılara soruyor. Platform, 14 farklı dildeki kullanıcıların dünya liderleriyle ilgili görüşlerini alacak.

Sosyal medya platformu Twitter, kendi platformundaki dünya liderlerini, özellikle de kurallarını ihlal edenleri nasıl ele alması gerektiği konusunda kamuoyu görüşüne başvuracağını duyurdu:

Politikacılar ve hükümet yetkilileri, hizmetimizi kullanma şekillerini sürekli olarak geliştiriyorlar. Politikalarımızın, Twitter'daki siyasi söylemin sürekli değişen doğasıyla alakalı kalmasını ve kamuya açık sohbetlerin sağlığını korumasını istiyoruz. Bu nedenle dünya liderlerine yaklaşımımızı gözden geçiriyor ve sizden katkı bekliyoruz.

Twitter siyasetçi kuralları anketi açtı

Twitter, dünya liderlerinin platformdaki diğer kullanıcıalarla aynı kurallara tabi olması gerektiğine inanıp inanmadıklarını kamuoyundan duymak istediğini söyledi. Şirket gönderisinde, "Bir dünya lideri kural ihlal ederse ne tür bir yaptırım eylemi uygun olmalı?" şeklinde bir soru soruluyor.

ABD'li sosyal medya devi, kullanıcıların yanıtlarını arayan bir anket yayınlayacak. 19 Mart Cuma gününden 12 Nisan'a kadar 14 dilde bir ankette kullanıcılara görüşleri sorulacak. (Anket henüz açılmadığı için Türkçe'nin olup olmadığını bilmiyoruz.)

Twitter, "Bu, geri bildirimlere küresel bir bakış açısının yansıtılmasını sağlamak ve önceki kamu anketlerinde benimsediğimiz yaklaşımı değerlendirmektir" ifadesini kullandı.

Sosyal medya platformu, anketin ilk olarak Ekim 2019'da yayınlanan politika çerçevesinin geliştirilmesine yardımcı olacağını söyledi. Bu çerçevede Twitter, dünya liderlerinin hesaplarına yönelik yaklaşımını ve uygulama senaryolarını tanımladı.

Halka açık sohbete hizmet etmek ve halkın dünyanın dört bir yanındaki liderlerden haber almasına ve onlarla iletişim kurmasına izin vermek istiyoruz. Nihayetinde amacımız, temel insan haklarını uygun şekilde dengeleyen ve faaliyet gösterdiğimiz küresel bağlamı dikkate alan bir politikaya sahip olmaktır. Genel olarak, dünya liderlerinin Twitter kurallarını kamuoyundan duymak istiyoruz. Ayrıca bir dünya lideri kuralı ihlal ederse ne tür bir yaptırım eylemi uygun olmalı?

Twitter aynı zamanda dünya çapında bir dizi insan hakları uzmanına, sivil toplum kuruluşuna ve akademisyenlere danışacak ve geri bildirimlerini şirketin revizyonlarına yansıtacak.

Bildiğiniz üzere 8 Ocak'ta Twitter, eski başkan Donald Trump'ın hesabını şiddeti kışkırtma riskini gerekçe göstererek kalıcı olarak askıya aldı. Platform, Trump'ın tweet'lerinin var olan yönergeleri ve kamu yararını ihlal ettiğini söyledi.