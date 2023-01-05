Twitter'daki Siyasi Reklam Yasağı Kaldırıldı

Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket gelirlerini artırmaya çalışırken, şirketin güven ve güvenlik müdürü Çarşamba günü Reuters'e yaptığı açıklamada Twitter Inc'in 2019'da siyasi reklamlara getirdiği yasağı kaldıracağını doğruladı. Şirket Salı günü attığı bir tweetle ABD'de "nedene dayalı reklamlar" için reklam politikasını genişleteceğini ve reklam politikasını TV ve diğer medya kuruluşlarıyla uyumlu hâle getireceğini duyurdu.

Bu değişiklik Twitter'ın politikalarını, siyasi reklamlara izin veren Meta Platform'un (META.O) Facebook ve Alphabet Inc'in (GOOGL.O) YouTube'una yaklaştırıyor. Siyasi reklamları hâlâ yasaklamayı sürdüren bir platform da Çinli video uygulaması TikTok. Sosyal medya şirketi attığı tweet'te "Nedene dayalı reklamcılığın önemli konular etrafında kamusal konuşmayı kolaylaştırabileceğine inanıyoruz." dedi.

Twitter, Yasağı 2019'da Getirmişti

Twitter'ın güven ve güvenlik başkanı Ella Irwin, Twitter'da izin verilecek nedene dayalı reklamların, seçmen kaydı, iklim değişikliği veya nüfus sayımı gibi hükûmet programları hakkında eğiten veya farkındalık yaratan reklamları içerdiğini söyledi.

Twitter, kendisi ve diğer sosyal medya şirketlerinin seçimlere ilişkin yanlış bilgilerin yayılmasına izin verdiği gerekçesiyle yaygın eleştirilere maruz kalmasının ardından 2019 yılında siyasi reklamları yasaklamıştı. Twitter'ın o dönemki genel müdürü Jack Dorsey bu kararı duyururken "Siyasi mesaj erişiminin satın alınmaması, kazanılması gerektiğine inanıyoruz." şeklinde bir tweet atmıştı.

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