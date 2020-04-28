  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Twitter SMS ile Tweet Atma Özelliği Kaldırıyor

Twitter SMS ile Tweet Atma Özelliği Kaldırıyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Son aylarda, iletişim alanında sosyal medyaya olan güven artarken siber güvenlik her zamankinden daha önemli hale geldi. Twitter ise platformun başlangıcından beri mevcut olan SMS ile tweet atma özelliğini kaldırma kararı aldı.

Independent'a göre, Twitter'ın yeterli güvenlik sağlamadığı için SMS yoluyla tweet paylaşma özelliğini kaldırmaya karar verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Twitter CEO'su Jack Dorsey'in hesabı, SMS yoluyla tweet atılmasına izin veren hizmet aracılığıyla saldırıya uğramış ve bundan dolayı SMS ile tweet atma askıya alınmıştı.

SMS ile tweet atma özelliği kaldırıldı

Geçen yıl Dorsey'in Twitter hesabını hacklendikten sonra, SMS özelliğiyle ilgili güvenlik açıkları keşfedilmişti ve bunun üzerine SMS ile tweet çoğu ülkede devre dışı bırakıldı. Özellik yalnızca zayıf internet bağlantısı nedeniyle Twitter'ı kullanmakta zorlanan ülkelerde aktif olacak. Buna ek olarak şirket, SMS yoluyla gönderilen Twitter hesaplarına giriş bildirimlerin erişilebilir olacağını belirtti.

Twitter güvenlik zaafiyeti nedeniyle eski hesapları sildi

Ayrıca şirket SMS özelliğiyle birlikte bunu daha önceden kullanmış ancak aktif olmayan hesapları kaldırma kararı aldıTwitter'dan yapılan açıklamada hesapların kaldırılması nedeniyle insanların takipçi sayısında  düşüş olabileceği ancak bunun platformun güvenliğini sağlamak için yapıldığı bildirildi.

ETİKETLER: twitter tweet sms

YORUMLAR