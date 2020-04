Twitter SMS ile Tweet Atma Özelliği Kaldırıyor

Son aylarda, iletişim alanında sosyal medyaya olan güven artarken siber güvenlik her zamankinden daha önemli hale geldi. Twitter ise platformun başlangıcından beri mevcut olan SMS ile tweet atma özelliğini kaldırma kararı aldı.

Independent'a göre , Twitter'ın yeterli güvenlik sağlamadığı için SMS yoluyla tweet paylaşma özelliğini kaldırmaya karar verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Twitter CEO'su Jack Dorsey'in hesabı, SMS yoluyla tweet atılmasına izin veren hizmet aracılığıyla saldırıya uğramış ve bundan dolayı SMS ile tweet atma askıya alınmıştı.

We want to continue to help keep your account safe. We’ve seen vulnerabilities with SMS, so we’ve turned off our Twitter via SMS service, except for a few countries.



Everyone will still have access to important SMS messages needed to log in to and manage their accounts.