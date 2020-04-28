Twitter SMS ile Tweet Atma Özelliği Kaldırıyor

Son aylarda, iletişim alanında sosyal medyaya olan güven artarken siber güvenlik her zamankinden daha önemli hale geldi. Twitter ise platformun başlangıcından beri mevcut olan SMS ile tweet atma özelliğini kaldırma kararı aldı.

Independent'a göre , Twitter'ın yeterli güvenlik sağlamadığı için SMS yoluyla tweet paylaşma özelliğini kaldırmaya karar verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Twitter CEO'su Jack Dorsey'in hesabı, SMS yoluyla tweet atılmasına izin veren hizmet aracılığıyla saldırıya uğramış ve bundan dolayı SMS ile tweet atma askıya alınmıştı.

SMS ile tweet atma özelliği kaldırıldı

We want to continue to help keep your account safe. We’ve seen vulnerabilities with SMS, so we’ve turned off our Twitter via SMS service, except for a few countries.



Everyone will still have access to important SMS messages needed to log in to and manage their accounts. — Twitter Support (@TwitterSupport) April 27, 2020

Geçen yıl Dorsey'in Twitter hesabını hacklendikten sonra, SMS özelliğiyle ilgili güvenlik açıkları keşfedilmişti ve bunun üzerine SMS ile tweet çoğu ülkede devre dışı bırakıldı. Özellik yalnızca zayıf internet bağlantısı nedeniyle Twitter'ı kullanmakta zorlanan ülkelerde aktif olacak. Bu na ek olarak şirket, SMS yoluyla gönderilen Twitter hesaplarına giriş bildirimlerin erişilebilir olacağını belirtti.

Twitter güvenlik zaafiyeti nedeniyle eski hesapları sildi

Ayrıca şirket SMS özelliğiyle birlikte bunu daha önceden kullanmış ancak aktif olmayan hesapları kaldırma kararı aldı . Twitter'dan yapılan açıklamada hesapların kaldırılması nedeniyle insanların takipçi sayısında düşüş olabileceği ancak bunun platformun güvenliğini sağlamak için yapıldığı bildirildi.