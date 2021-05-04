Twitter Sohbet Odaları Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Twitter Sohbet Odaları özelliği bugün itibarıyla ülkemizde kullanıma sunuldu. Peki, Twitter Spaces olarak isimlendirilen Clubhouse benzeri özelliği nasıl kullanılır? Bir süredir test aşamasında olan özelliğe ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Twitter Sohbet Odaları Nasıl Kullanılır?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, uzun bir süredir Spaces isimli Clubhouse alternatifi özelliğini test ediyordu. Sosyal ağ, bugün itibarıyla 600 ve daha fazla takipçisi olan tüm hesaplar için sohbet odaları oluşturma seçeneğini kullanıma sundu. Belirlenen takipçi sayısına sahip iseniz Android veya iOS işletim sistemine sahip cihaz üzerinden özelliğe erişebilirsiniz.

Twitter'ın iOS veya Android sürümlerinde takip ettiğiniz bir kullanıcı, sohbet odası oluşturup sohbete sizi de dahil ettiğinde sohbet aktif olduğu sürece zaman çizelgesinin üst kısmında mor bir baloncuk şeklinde görünür.

Dinleyici rolü ile katıldığınız bir Sohbet Odasında emojiler ile tepki verebilir, sabitlenmiş tweetlere göz atabilir, Sohbet Odasına tweet ya da DM (Direkt Mesaj) gönderebilir ya da konuşmacı olmak için talepte bulunabilirsiniz.

Konuşması rolü ile katıldığınız bir Sohbet Odasında konuşmanın yanı sıra tweetleri Sohbet Odasına sabitleyebilir, söylediklerinizi diğer kullanıcıların takip edebilmesi için alt yazı seçeneğini aktif edebilir ve takipçilerinizin katılabilmesi için Sohbet Odasına tweet atabilirsiniz.

Twitter Kıdemli Ürün Yöneticisi Esther Crawford, “Bugün Twitter’da 600 ve daha fazla takipçisi olan tüm hesaplara Sohbet Odası oluşturma olanağını getiriyoruz. Sohbet Odası kurma olanağını herkese sunmadan önce daha fazla öğrenmeye, Sohbet Odası kullanımını kolaylaştırmaya ve insanların harika bir kitleyle keyif almasına odaklandık" şeklinde konuştu.

Güvenlik tarafına çok büyük bir önem verdiklerini belirten Crawford, “Örneğin sunucu olarak, konuşamacıların sesini kapatabilir ve mikrofonlarını kaldırabilir veya Sohbet Odasından tamamen kaldırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Crawford, "Yakın zamanda, sunucuların aynı anda tüm konuşmacıları sessize alma imkanı ve daha kolay Sohbet Odası yönetimi için yeni bir yönetim sayfası ekledik. Herkes Sohbet Odasındaki diğer kişileri bildirebilir ve engelleyebilir veya Sohbet Odasını bildirebilir. Ayrıca engellediğiniz kişiler yönettiğiniz yaptığınız bir Sohbet Odasına katılamazlar ve engellediğiniz biri katıldığınız bir Sohbet Odasında konuşuyorsa etiketler ve uyarılar görürsünüz” dedi.