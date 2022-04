Twitter 'Sohbetten Ayrıl' Özelliğini Duyurdu

Twitter yapmış olduğu açıklama ile birlikte kullanıcıların istediği zaman tweet tartışmalarından ayrılmalarını sağlayan yeni özelliğini duyurdu.

Twitter özelliği duyururken "Huzurunuzu korumanıza ve kendinizi sohbetlerden uzaklaştırmanıza yardımcı olacak bir yol olan 'Sohbetten Ayrıl' özelliğini test ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

How do you say “Don’t @ me,” without saying “Don’t @ me”?



We’re experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H