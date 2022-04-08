Twitter 'Sohbetten Ayrıl' Özelliğini Duyurdu

Twitter yapmış olduğu açıklama ile birlikte kullanıcıların istediği zaman tweet tartışmalarından ayrılmalarını sağlayan yeni özelliğini duyurdu.

Twitter özelliği duyururken "Huzurunuzu korumanıza ve kendinizi sohbetlerden uzaklaştırmanıza yardımcı olacak bir yol olan 'Sohbetten Ayrıl' özelliğini test ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

How do you say “Don’t @ me,” without saying “Don’t @ me”?



We’re experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H — Twitter Safety (@TwitterSafety) April 7, 2022

Twitter'ın Yeni 'Sohbetten Ayrıl' Özelliği Nasıl Kullanılacak?

Twitter'ın özelliği duyurduğu tweet'teki GIF'e göre kullanıcılar artık sohbetlerden istedikleri gibi ayrılabilecek. Bu seçenek onları doğrudan bahsedildikleri diğer insanların tweet'lerinden kaldıracak. Atmış olduğunuz tweet hâlâ yanıt olarak orada duruyor olsa da yanıtı yazdığınız hesabın bağlantısı tweet'ten kaldırılacağı için size verilen yanıtlardan ve uzayan tartışmalardan hiçbir bildirim almayacaksınız. Teoride kimi kullanıcılara saçma gelebilecek bir özellik olsa da oldukça popüler hesapların altında bitmek bilmeyen, uzayan tartışmalar bir noktadan sonra ilginizin dışına çıkabiliyor. Böyle durumlarda kullanabileceğiniz bu özellikle birlikte artık hiçbir bildirim almadan yanıtlardan ayrılmış olabileceksiniz.

Twitter şimdilik bu yeni özelliğin test aşamasında ve hangi bölgedeki kullanıcıların bu testlere katılabileceği ve katıldığı hakkında bilgi vermekten kaçınıyor.

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