Twitter Spaces Klipleri Artık Herkes Tarafından Paylaşılabilecek

Twitter, Spaces'ten kısa bir ses klibi çıkarmanıza olanak tanıyan yeni bir özelliğin iOS ve Android'de yayınlandığını duyurdu. Bir Spaces'teki herkes, 30 gün sonra süresi dolacak bir klip oluşturabilir. Bu özellik şu anda Twitter web kullanıcıları tarafından kullanılamasa da platform, web desteğinin de "yolda" olduğunu söylüyor.

Klipler, dinleyicilerden her şeyi dinlemelerini istemeden bir Spaces görüşmesinin en iyi kısmının kliplerini sunarak Twitter'ın canlı ses özelliğinden gelen içeriği platformda daha kolay paylaşılabilir hâle getirmek için tasarlanmış durumda.

testing went well, we’re rolling out clipping to everyone on iOS and Android ✂️ web on the way! pic.twitter.com/KEKaZvjNqJ