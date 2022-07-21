Twitter Spaces Klipleri Artık Herkes Tarafından Paylaşılabilecek

Twitter, Spaces'ten kısa bir ses klibi çıkarmanıza olanak tanıyan yeni bir özelliğin iOS ve Android'de yayınlandığını duyurdu. Bir Spaces'teki herkes, 30 gün sonra süresi dolacak bir klip oluşturabilir. Bu özellik şu anda Twitter web kullanıcıları tarafından kullanılamasa da platform, web desteğinin de "yolda" olduğunu söylüyor.

Klipler, dinleyicilerden her şeyi dinlemelerini istemeden bir Spaces görüşmesinin en iyi kısmının kliplerini sunarak Twitter'ın canlı ses özelliğinden gelen içeriği platformda daha kolay paylaşılabilir hâle getirmek için tasarlanmış durumda.

testing went well, we’re rolling out clipping to everyone on iOS and Android ✂️ web on the way! pic.twitter.com/KEKaZvjNqJ — Spaces (@TwitterSpaces) July 20, 2022

Mart Ayından Beri Süren Testler Nihayet Tamamlandı

Özelliğin yaygın olarak kullanıma sunulması, Mart ayında başlayan daha sınırlı bir testi takip ediyor. O zamanlar, bir Spaces'ten klip alma özelliği yalnızca iOS'ta az sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyordu ve o zaman bile, herhangi bir katılımcı yerine bir Spaces'in yalnızca kurucusunun kullanabileceği kliplerle sınırlıydı. Artık bu özellik, Spaces sahibi dışında tüm dinleyiciler için mevcut ve bu, Twitter'da pek çok Spaces klibi göreceğimiz anlamına geliyor.

Twitter, insanları platformunda içerik paylaşmaya teşvik etmek için klip desteği sunan en son şirketlerden biri konumunda. Twitch yayınlarındaki klipler belki de bu alanda en popüler örneklerden ancak yavaş yavaş pek çok şirket bu alana yatırım yapıyor. Bu tarz klipler, daha uzun içerikleri izlemek ya da dinlemek zorunda kalmadan sadece en önemli noktalarını paylaşma imkânı sağlıyor.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.