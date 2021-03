Twitter Spaces Web Kullanıcılarına da Sunuldu

Clubhouse alternatifi Twitter Spaces, web kullanıcılarının deneyimine de açıldı fakat özellik hala test ediliyor. Bu, özelliğin beta sürümünde olduğu ve Android ve iOS ile sınırlı kalmayarak web kullanıcılarının deneyimine de açıldığı anlamına geliyor.

Birkaç ay önce dünya çapında yakaladığı popülarite ile milyonlarca internet kullanıcısının dikkatini üzerinde toplayan Clubhouse şu anda sadece iOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Mevcut sosyal medya uygulamalarının içinde belki de kullanıcı kazanma hızı bakımından TikTok'tan bile daha hızlı büyüyen Clubhouse'un iki ay önce bir Android yazılım geliştiricisini işe aldığı ortaya çıkmıştı.

Clubhouse'un geliştirici ekibine Android geliştiricisi olarak katıldığını duyuran Mopewa Ogundipe, Twitter hesabında şu ifadeleri kullanmıştı:

Geçtiğimiz günlerde ses tabanlı sosyal medya uygulaması Clubhouse'un kurucuğu ortağı Paul Davison, uygulamanın Android'de olması için geliştiricilerin çok çalıştığını fakat milyonlarca Android kullanıcısının isteğinin gerçekleşmesinin birkaç ayı bulabileceğini açıklamıştı. Kullanıcılar, Davison'un açıklamasından hareketle uygulamanın Android sürümünün ilkbaharın sonlarına veya yaza doğru çıkabileceğine dair birtakım tahminlerde bulundu.

Clubhouse'un Android versiyonunun ne zaman çıkacağı şu an tam olarak bilinmiyor fakat o çıkana kadar Twitter da dahil olmak üzere birçok sosyal medya uygulaması kullanıcıları ile Clubhouse özelliklerini buluşturmak için elini çabuk tutmaya çalışıyor.

Clubhouse alternatifi olarak bilinen Twitter Spaces özelliğinin beta sürümü de bir süre önce hem iOS hem de Android kullanıcılarının deneyimine sunulmuştu. Bu özellik şimdi daha geniş bir alanda test edilmek üzere web kullanıcılarının da kullanımına açıldı. Twitter, Spaces'i webe getirerek özelliğe masaüstü üzerinden erişimi de mümkün hale getirdi. Özelliğin web kullanıcılarına sunulduğu ilk olarak "magusnn" isimli kullanıcı adına sahip Twitter kullanıcısı tarafından tespit edildi.

trying out this new work in public thing, here are some examples for the entry point to spaces on web @TwitterSpaces pic.twitter.com/g0GViDex1D