Twitter Süper Takip Özelliği Neler Sunacak? İşte Yeni Detaylar

Twitter Süper Takip özelliğine ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Yeni bilgilerin yanı sıra özelliğe ait ekran görüntüleri de ortaya çıktı. Ekran görüntüleri, özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Peki, içerik oluşturuculara para kazanma fırsatı sunan yeni özellik kullanıcılara neler sunacak?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan Süper Takip özelliğine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, tersine mühendislik yöntemi uygulayarak şirketin üzerinde çalıştığı özellik hakkında yeni bilgilere ulaştı. Wong tarafından aktarılan bilgilere göre Super Follow olarak isimlendirilen yeni özelliği kullanabilmek için bazı şartlar aranacak.

Yeni özelliği kullanabilmek için en az 10 bin takipçi sayısına sahip olmak gerekiyor. Elbette tek şart bu değil. Belirli takipçi sayısının yanı sıra 18 yaş ve üzeri olmak ve son 30 gün içerisinde en az 25 tweet atmış olmak gerekiyor. Yani hesabın aktif olarak kullanılıyor olması lazım.

Wong tarafından paylaşılan bilgilere göre Süper Takip özelliğini kullanacak kullanıcıların komedi, sanat, oyun, müzik, sağlık ve fitness ve teknoloji gibi içerik kategorilerden bir tanesini seçmesi gerekecek. Buna ek olarak Facebook, Patreon, Substack, OnlyFans, YouTube ve Twitch içerik platformları yer alacak. Kullanıcılar, içerik platformunu belirtmesi gerekecek.

Twitter is working on Super Follows application



Requirements:

- Have at least 10000 followers

- Have posted at least 25 Tweets in past 30 days

- Be at least 18 years old



notably, “Adult content” and “OnlyFans” are mentioned in the category and platform sections https://t.co/qSEjh0ohm8 pic.twitter.com/yvkzx672V2