Twitter, Suudi Arabistan Destekli Binlerce Hesabı Sildi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, yaptığı araştırmalar sonunda Suudi Arabistan hükumeti destekli olduğunu tespit ettiği 6,000 kadar kullanıcıyı uzaklaştırdığını duyurdu.

Twitter, Cuma günü yayınladığı blog yazısıyla siteden toplu uzaklaştırma yaptığı kullanıcılar hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya platformu uzaklaştırdığı hesapları, "önemli" bir operasyonun bir parçası olmak ve "platform manipülasyon politikalarını" ihlal etmekle suçladı. Bu hesapların 88 bin farklı hesabın yer aldığı daha büyük bir operasyonun parçası olduğunu gören Twitter, bu hesapların yanlış bilgi vermek ve Suudi hükumetinin politikalarını desteklemek gibi görevlerinin olduğunu aktardı.

Blog yazısında uzaklaştırılan hesapların, "Suudi hükumetinin hareketlerini destekleyici agresif politikalar güttükleri, hükumet için olumlu mesajların hepsine beğeni ve retweet gibi tepkiler verdikleri" tespit edildi denildi.

6,000 hesabının büyük bir çoğunluğunun Arapça gönderiler paylaştıkları; ancak bir kısmının Batılı hedeflere ulaşmak adına İngilizce ve başka dillerde de yayınlar yaptıkları söylenenler arasında yerini aldı.