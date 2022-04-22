Twitter, Tacizleri Önlemek İçin Artık Üçüncü Parti Uygulamaları Önerecek

Twitter, platformunda tacizi önleme konusunda yardım için dış geliştiricilere yöneliyor. Yeni bir teste göre şirket, kullanıcıların uygulamanın yerleşik araçlarına ek olarak üçüncü parti uygulamalarını önerecek.

İlk olarak TechCrunch tarafından bildirilen güncelleme ile Twitter, bir kullanıcı başka bir kişiyi engellediğinde veya sessize aldığında bir dizi üçüncü parti uygulamasının önerildiği bir pencere üzerinde çalışıyor. Şimdilik uygulamalar arasında insanların taciz kaynağı olabilecek hesapları otomatik olarak engellemesine olanak tanıyan bir araç olan Block Party, yanıtları otomatik olarak denetleyebilen Bodyguard ve kullanıcıların kendini ifade edebileceği Moderate yer alıyor.

Bu araçlar zaten mevcuttu ancak Twitter kullanıcıları daha önce bunları kurmak için bu hizmetleri aramak zorundaydı. Artık şirket, kendi engelleme ve sessize alma araçlarının yanı sıra uygulamasında ve web sitesinde bunlar gibi ek üçüncü parti uygulama ve desteklerini önerecek.

Twitter, Üçüncü Parti Uygulama Geliştiricileriyle Birlikte Çalışmaya Başlıyor

TechCrunch'ın belirttiği gibi değişiklik aynı zamanda Twitter'ın çalkantılı süreçler yaşadığı üçüncü parti uygulama geliştiricileri ile yeni işlere imza attığının bir göstergesi. Denetleme uygulamaları, Twitter'ın yenilenen geliştirici platformunun bir parçası olarak tanıttığı daha geniş bir üçüncü parti hizmet kümesinden yalnızca birkaçı. Şirket, TechCrunch'a ayrıntı vermese de nihayet Twitter'ın hizmetinin çeşitli bölümlerinde başka özel uygulamalar önerebileceğini söyledi.

Peki siz Twitter'ın bu özelliği ve gelecekte üçüncü parti uygulamalarla birlikte çalışacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.