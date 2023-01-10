Twitter Tamamen Değişiyor: Birçok Yeni Özellik Geliyor!

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı günden itibaren birçok yeniliği ve güncellemeyi duyurmaktan geri kalmadı. Defalarca kez gündeme gelen Twitter 2.0 konsepti yakında tamamen yayınlanacak. Gelecek olan güncellemelerin özellikle ana akış sayfasında yoğunlukta olacağı Musk tarafından bildirildi.

Twitter'da Büyük Değişim Olacak

Elon Musk'ın yaptığı açıklamada ana sayfada sağ ve sol yönlerine doğru sürükleme yaparak takip edilen ve önerilen akış sekmeleri arasında geçiş sağlanacak. Bu özellik şu anda mobil kullanımda pinli listeler arasına geçiş yapacak şekilde kullanılabiliyor.

Bahsi geçen özelliğin şu an mobile mi web sürümüne mi yoksa her ikisine birlikte gelip gelmeyeceğine dair net bir açıklama yer almıyor. Ancak önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacağı netleşmiş görünüyor.

Bir diğer özellik ise gönderilerin daha hızlı sık kullanılanlara eklenmesi için özel bir buton eklenecek. Şu an "Paylaşım" menüsüne girerek mümkün olan bu özellik de önümüzdeki hafta yeni sürümle birlitke gelecek gibi duruyor.

Geride bıraktığımız haftada Twitter Blue aboneleri için 60 dakikalık video izleme özelliği gelmişti. Aynı şekilde Musk'ın söz verdiği 4.000 karakterlik uzun tweet formatı da Şubat ayında kullanıma açılacak. Hemen her kullanıcı için farklı deneyimler yaşatacak olan bu özellikler, ağırlıklı olarak Blue aboneliği bulunan kullanıcıların deneyimini farklılaştıracak.