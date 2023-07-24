Beklenen Oldu: Twitter Tarihe Karışıyor! İşte Yeni Logosu ve Geleceği!

Twitter CEO'su Linda Yaccarino, Twitter'ın yerini X platformunun alacağını ve bu platformun "her şeyi" sunacağını söyledi.

Pazar akşamı attığı bir tweet'te Yaccarino, kendisinin ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın "X'i dünyaya getirmek için ekiplerimizle ve ortaklarımızın her biriyle birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini" ekledi.

Yaccarino'nun konuya dair yaptığı yorumlar, Musk'ın Cumartesi gecesi Twitter'ın meşhur kuşunun sonsuza dek Twitter akışının en üstüne sabitlediği yeni bir "X" logosu ile yeniden markalaşması da dâhil olmak üzere platformda büyük değişikliklerin yakın olduğunu söyleyen paylaşımlarının ardından geldi.

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Musk, şirketin adını çoktan X Corp olarak değiştirdi ve Pazar günü bir tweet attı: "Yakında twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz."

Pazar günü yanıt veren Yaccarino ise yeni bir tweet attı: "Hayatta ya da iş dünyasında büyük bir etki yaratmak için ikinci bir şans elde etmek son derece nadir bir şeydir. Twitter büyük bir etki yarattı ve iletişim şeklimizi değiştirdi. Şimdi X daha da ileri giderek küresel şehir meydanını dönüştürecek."

"Yeni Twitter"dan Neler Beklemeliyiz?

Musk'ın Mayıs ayında işe aldığı CEO sözlerine şöyle devam etti:

"Yıllardır hem hayranlar hem de eleştirmenler Twitter'ı daha büyük hayaller kurmaya, daha hızlı yenilikler yapmaya ve büyük potansiyelimizi gerçekleştirmeye itti. X bunu ve daha fazlasını yapacak. Geçtiğimiz 8 ay boyunca yeni özellik lansmanlarımızla X'in şekillendiğini görmeye başladık ancak daha yeni başlıyoruz. Bu dönüşümün kesinlikle bir sınırı yok. X.... her şeyi sunabilen bir platform olacak. Ben ve @elonmusk, X'i dünyaya sunmak için ekiplerimizle ve ortaklarımızın her biriyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

SpaceX ve Tesla'yı da yöneten Musk, Twitter'ı Çin'in WeChat'ine benzer şekilde tek çatı altında bir dizi hizmet sunacak bir "süper uygulama"ya dönüştürmeyi umuyor. Hizmetler arasında tweet atma, mesajlaşma, bankacılık, ödemeler, yemek teslimatı, araç paylaşımı, alışveriş ve çok dahası yer alacak.

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