Twitter Tasarımda Değişime Gidiyor: Tweet'ler Nasıl Görünecek?

Twitter, kullanıcı deneyimini sadeleştirmek amacıyla tweet'ler için yeni ve basitleştirilmiş bir tasarım getiriyor.

Tweet'in üstünde ve altında çeşitli istatistiklerin görüntülendiği mevcut düzen, bunaltıcı görünümü nedeniyle eleştiriliyordu. Buna yanıt olarak Twitter, önemli bilgilerin sunumunu kolaylaştıran yeni tasarımını görücüye çıkarıyor.

Twitter'da tasarımcı olarak çalışan Andrea Conway, güncellenen tweet detaylarının bir ön izlemesini paylaştı.

Twitter'ın Yeni Tasarımı Nasıl Görünüyor?

Tweetin görüntülenme sayısı ve tarihi artık en üstte yer alırken, yanıtlar, retweetler, beğeniler ve yer imleri gibi metrikler farklı bir alana taşındı. Bununla birlikte, tweet'in paylaşılma zamanı ve konumu da dâhil olmak üzere bazı ayrıntılar eksik olacak ancak bunlar uygulamanın farklı bölümlerinde hâlâ görülebilir.

Bu tasarım değişikliğinin mobil deneyimi büyük ölçüde geliştirmesi bekleniyor, zira önceki düzen akıllı telefonlarda hantal olarak değerlendiriliyordu.

Yeni tweet ayrıntıları görünümünün kesin çıkış tarihi açıklanmadı ancak tasarımcının değişiklikleri ortaya çıkarması nedeniyle yakında kullanıma sunulması muhtemel.

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