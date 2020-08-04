Twitter Telefon ve e-Postanızı Reklam İçin Kullanıyor! İşte Ödeyeceği Ceza

Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Twitter'ın kullanıcıların telefon numaralarını ve e-posta adreslerini izinsiz kullandığı için 250 milyon dolara kadar para cezası verebileceğini söyledi.

Twitter için kesilmesi planlanan potansiyle para cezası Twitter'ın FTC ile olan kişisel anlaşmasını nasıl koruduğuna dair yanlış yönlendirmeye yönelik sözleşmenin ihlali anlamına geliyor. Kullanıcılardan izinsiz olarak telefon ve e-posta bilgilerini kullanan Twitter'ın reklam verisi toplandığı öğrenildi.

Twitter, FTC'nin anlaşmasının ihlal edildiği iddiasıyla ilgili bir taslak şikayet gönderdiğini söyledi. ABD'li sosyal medya devi 150 milyon dolardan 250 milyon dolara kadar para cezasına çarptırılabileceğini tahmin ediyorken para cezası beklentisiyle 150 milyon dolar ayırdı.

Twitter telefon ve e-postanın yanlışlıkla reklam için kullanıldığını söylüyor

2013 ve 2019 yılları arasında Twitter, reklamları hedeflemek için "güvenlik amacıyla" sağlanan telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kullandı. Twitter bu uygulamanın Ekim ayında yanlışlıkla yapıldığını ve hata olarak nitelendirdiğini açıkladı. FTC ise Twitter'ın tüketicileri güvenlik konusunda yanlış yönlendirdiğine inanıyor.

Twitter sözcüsü, şirketin bugünkü görüşme dahilinde tahmini bir uzlaştırma aralığı yakaladığını söyledi ve 150 milyon ila 250 milyon dolar aralığında kötüye kullanımdan dolayı para cezası alabileceklerini doğruladı.