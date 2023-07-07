Twitter, Threads Uygulaması Üzerinden Meta'yı Tehdit Etti

Twitter, bugün kullanıma sunulan yeni metin tabanlı uygulama Threads’ten hiç memnun değil. Semafor'un haberine göre sosyal medya devi Twitter, Meta'yı eski çalışanları üzerinden ticari sırları ve fikri mülkiyeti yasa dışı bir şekilde kötüye kullanmakla suçlayarak, Meta'yı dava açmakla tehdit etti.

Sosyal Medya Threads'i Konuşuyor

Twitter’ın fikri mülkiyet haklarını sıkı bir şekilde uygulama niyetinde olduğunu belirten Elon Musk'ın avukatı Alex Spiro, Meta'ya yazdığı bir mektupta, "Twitter, fikri mülkiyetinin Meta tarafından daha fazla tutulmasını, ifşa edilmesini veya kullanılmasını önlemek için herhangi bir bildirimde bulunmaksızın hukuki yollara başvuracaklarını iletti.

Twitter’ın çatı şirketi X Corp adına konuşan Spiro, Meta'nın eski Twitter çalışanlarını işe aldığını iddia ederek çalışanların eski işverenlerine karşı yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti.

Spiro'nun iddiaları sonrasında açıklamalarda bulunan Meta, iddiaları yalanladı. Twitter’ın “taklit” uygulama diyerek eleştirdiği Threads uygulaması kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Uygulama hakkında açıklamalar yapan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, uygulama yayına girdikten sadece 12 saat sonra 30 milyon kişinin Threads'e katıldığını bildirdi.