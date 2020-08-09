Twitter TikTok'u Satın Almak İstiyor! Twitter TikTok'u Satın Alabilir mi?

Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre Twitter, TikTok ile "ortaklık" hakkında ön görüşme yaptı ve sosyal medya platformu Twitter TikTok'u satın alma girişimlerini başlattı.

Twitter TikTok'u satın alma anlaşmanın önündeki en büyük zorluk Trump yönetiminin 6 Ağustos'tan itibaren TikTok ana şirketi ByteDance'in ABD'deki işlemleri yürütmesini engelleyen icra emri. Bu karara göre TikTok 20 Eylül'e kadar ABD'li şirketlere satılmazsa ülkede yasaklanması söz konusu.

ByteDance veya TikTok'un Amerikalıların verilerini Çin hükümeti ile paylaştığını gösteren hiçbir kanıt olmamasına rağmen, Trump yönetimi Çin'in sahip olduğu uygulamayı potansiyel bir güvenlik tehdidi olarak görüyor. TikTok, Trump yönetiminin emrine karşı çıkmayı planladığını duyurmuştu.

Twitter TikTok'u Satın Alabilir mi?

Twitter TikTok'u satın alma girişiminde olduğu iddia edilse de Microsoft şimdiye kadar halka açık şekilde TikTok'un sahibi ByteDance ile olası bir satın alma için görüşmelerde olduğunu kabul eden tek şirket.

WSJ kaynakları,Twitter'ın Microsoft'tan daha az antitröst incelemesiyle karşı karşıya kalabileceğini söylüyor a ncak Twitter, olası bir satın alma için Microsoft kadar büyük bütçeye sahip değil.

Twitter TikTok'u satın alma ile ilgili yorum yapmıyorken bir TikTok sözcüsü, şirketin piyasa söylentileri hakkında açıkça konuşmadığını söyledi.