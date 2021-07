Twitter Toplu DM Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformu Twitter toplu DM özelliği için kollarını sıvadı. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni özellik sayesinde aynı anda birden fazla kullanıcıya mesaj gönderilebilecek.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya hizmeti Twitter, yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, tersine mühendislik yöntemi uygulayarak şirketin üzerinde çalıştığı yeni özelliği gün yüzüne çıkardı.

Wong, ortaya çıkardığı yeni özelliğin ekran görüntüsünü Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Aktarılan bilgilere göre popüler sosyal medya platformuna toplu DM özelliği gelecek. Böylece kullanıcılar aynı anda birden fazla kullanıcıya mesaj gönderebilecek.

Twitter'da aynı anda birden fazla kullanıcıya Direkt Mesaj aracılığı ile mesaj gönderememek oldukça önemli bir eksiklikti. Şu anda yalnızca grup kurularak aynı anda birden fazla kullanıcıya mesaj gönderilebiliyor. Bu da kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiliyor.

Analist Wong, tersine mühendislik yöntemi uygulayarak yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağını da ortaya çıkardı. Wong, elde ettiği ekran görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Böylece kullanıcılar, yeni özelliğin nasıl görüneceği hakkında bilgi sahibi oldu.

Twitter is working on DM’ing tweets to multiple people separately pic.twitter.com/cYziEMNs1s