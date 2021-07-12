Twitter Toplu DM Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformu Twitter toplu DM özelliği için kollarını sıvadı. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni özellik sayesinde aynı anda birden fazla kullanıcıya mesaj gönderilebilecek.

Twitter Toplu DM Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya hizmeti Twitter, yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, tersine mühendislik yöntemi uygulayarak şirketin üzerinde çalıştığı yeni özelliği gün yüzüne çıkardı.

Wong, ortaya çıkardığı yeni özelliğin ekran görüntüsünü Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Aktarılan bilgilere göre popüler sosyal medya platformuna toplu DM özelliği gelecek. Böylece kullanıcılar aynı anda birden fazla kullanıcıya mesaj gönderebilecek.

Twitter'da aynı anda birden fazla kullanıcıya Direkt Mesaj aracılığı ile mesaj gönderememek oldukça önemli bir eksiklikti. Şu anda yalnızca grup kurularak aynı anda birden fazla kullanıcıya mesaj gönderilebiliyor. Bu da kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiliyor.

Analist Wong, tersine mühendislik yöntemi uygulayarak yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağını da ortaya çıkardı. Wong, elde ettiği ekran görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Böylece kullanıcılar, yeni özelliğin nasıl görüneceği hakkında bilgi sahibi oldu.

Twitter is working on DM’ing tweets to multiple people separately pic.twitter.com/cYziEMNs1s — Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 9, 2021

Paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda açılan bir pencere üzerinden mesaj göndermek istediğimiz kullanıcıları hızlı bir şekilde ekleyebileceğiz. Kullanıcıları ekledikten sonra mesajı yazıp pencerenin sağ alt köşesinde yer alan gönder butonuna basarak mesaj gönderebileceğiz. Şirket, bu işlemi oldukça pratik bir hale getirmeye çalıştığını görüyoruz.

Wong tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, toplu DM gönderme penceresinde kullanıcı isimlerinin yanı sıra profil fotoğraflarının da yer alacağını gözler önüne seriyor. Ek olarak kullanıcılar, bir kişiyi yanlışlıkla toplu Direkt Mesaja eklediği takdirde pratik bir şekilde çıkarabilecek. Bu işlemi gerçekleştirmek için kullanıcı isminin sağ kısmında yer alan "X" simgesine tıklamak yeterli olacak.

Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı. Dolayısıyla birden fazla kullanıcıya mesaj atma özelliğinin ne zaman geleceği henüz belli değil.